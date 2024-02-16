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640歲高齡！坪林台灣油杉保留區樹齡調查 樹均161歲

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林業署宜蘭分署委託宜蘭大學調查坪林台灣油杉自然保留區的樹齡，採樣15株，平均樹齡約161歲。圖／林業署宜蘭分署提供
林業署宜蘭分署委託宜蘭大學調查坪林台灣油杉自然保留區的樹齡，採樣15株，平均樹齡約161歲。圖／林業署宜蘭分署提供

台灣油杉是冰河時代存續至今的孓遺植物，林業署宜蘭分署分署去年委託國立宜蘭大學調查轄內坪林台灣油杉自然保留區樹齡，採樣15株油杉，平均樹齡為161歲，其中最長壽的已經高齡640歲，在荷蘭人來台前200年就已扎根。

宜蘭分署指出，台灣油杉是台灣特有種，冰河時期來到台灣，冰河退了之後原生林區呈南北兩端分布，分居新北坪林與台東枋寮山、大武山，是少見的低海拔針葉林。目前國內的台灣油杉自然保留區也是坪林與台東2處，其中坪林保留區海拔約350到400公尺，占地34.6公頃，計有3天然林區與1人工林區，共270多株。

宜蘭分署每年制定坪林保留區的油杉監測計畫，去年是健康檢測，過去只量測胸徑、樹高等資料，去年首次檢測樹齡，在4個林區依照樹株大小平均取樣15株油杉，6月到12月採樣檢測，日前結果出爐，年齡最大的油杉約640歲，最年輕的是26歲，平均樹齡161歲。

本次採樣的樹株也包含人工林，可用造齡資料作為校準，確認天然齡的檢測正確性。高齡640歲的油杉是本次檢測中最大的樹株，胸徑約120公分，樹高25公尺；整體資料與2007年的調查對比，平均胸徑增加7公分，樹高增加2公尺，顯示野生族群成長穩定。

宜蘭分署表示，除了野生油杉，人工培育的台灣油杉也得益於育苗技術的突破，近年數量穩定，是優秀的木材，政府2019年解除指定為珍貴稀有植物。目前坪林台灣油杉保留區作為原生種的法定保護區，一般僅供研究或環境教育，民眾需透過自然保護區域進入申請系統，申請核可後才能進入。

這次採樣中最老的油杉高齡640歲，高約25公尺。圖／林業署宜蘭分署提供
這次採樣中最老的油杉高齡640歲，高約25公尺。圖／林業署宜蘭分署提供

保護區 坪林 宜蘭大學

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