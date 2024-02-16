搭捷運手機不怕沒電！中捷車站全面升級快速充電服務

台中捷運綠線全線18個車站共設有39組充電座，由於多數智慧型手機具備快充功能，台中捷運進一步更新設施，各車站充電座均升級為可支援Type-A及Type-C兩種規格的快速充電接口，免費提供旅客使用，歡迎旅客多加利用。

台中捷運綠線自110年通車起提供貼心服務，在各車站電話亭設置充電插座，提供2組110V插座及4組Type-A接口，免費提供有臨時充電需求的旅客，手機、筆電等電子產品都適用。

台中捷運運量逐漸上升，旅客隨身電子設備充電需求隨之增加，為節省旅客充電時間，綠線全線18個車站39組充電座全面升級，即日起提供Type-A、Type-C兩種規格的快速充電接口，其中供電功率最高可達60瓦，並具多樣輸出電壓規格，可供有快速充電功能的手持行動裝置產品使用。

台中捷運公司表示，有充電需要的旅客可自備充電線材或工具，選擇符合自身手持行動裝置的產品規格插座，即可立即充電。