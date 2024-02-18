別當健身房的不速之客！6大健身房NG行為別再做了



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「健身房顧人怨行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的健身房顧人怨行為排行。

近年健身風氣盛行，不少人為求身體健康與良好的體態，紛紛前往健身房運動。然而，在健身房中有些行為卻容易招人不悅，從佔用設備、大聲喧嘩，到不停拍照打卡，種種不照顧他人感受的舉動，不僅影響其他健身者的體驗，也破壞了健身房的氛圍。我們本次便針對「健身房顧人怨行為」進行觀測，一起來看看有網友最討厭在健身房遇到哪種人吧！

就是想一個人運動別再搭訕了！聊天、喊叫音量要拿捏以免惹人厭

▲ 網友熱議TOP6健身房顧人怨行為 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「健身房顧人怨行為」相關話題的討論，可以發現許多民眾認為「練到一半跑來搭訕」最令人不快。就有網友分享自己的經驗「莫名都有同個重訓區怪人要在你在跑跑步機的時候來硬聊」，表示真的「好煩超煩爆煩」，甚至已抱著「健身房月費結束要換一家健身房了」的心態，感到十分困擾。

而不少有過相同經歷的民眾建議，「有些人會因為你的禮貌性回覆，認為你並不排斥」，因此對「這種人真的需要妳冷淡強硬的拒絕」，還有人提出「找個認識的一起運動」、「耳機＋假裝沒聽到」、「去跟櫃檯反應」等方式，多管齊下也許就能避免被他人搭訕打擾。

而「製造噪音」也是被多數網友點名的討厭行為之一。如大聲聊天、喊出聲音幫助自己出力、放出音樂或影片的聲音等，指出這些行為若沒有控制好音量，也容易令人感到厭惡，網友紛紛抱怨「講話聊天超大聲的人！很吵！」、「每舉一下都要『𠵱、哈、呼、唏、呵』的人，還要叫很大聲外加喘氣一下」、「（耳機）線沒插好還開超大聲」。

不過針對運動時為出力而喊出的聲音，有網友平反道「在挑戰到一定程度的力竭的時候聲音喊出來的確可以提高訓練強度」，認為「只要不是過分的大聲亂叫，我覺得是可以被允許的」。

另外，還有不少人覺得「霸佔器材」、「顧著拍照發限時」等行為十分擾民。許多民眾上健身房時，常會順便在社群發文打卡，引來其他健身者揭露「現在上健身房的七成都在拍照打卡，沒有心在運動」，甚至有人會「佔器材滑手機拍照，卻不運動」，讓真正需要使用的健身者直呼「到底是去健身還是去擺拍的」。

你去健身房時是否也遇過這些惱人的情況呢？維持良好的健身環境是所有使用者的共同責任，透過互相尊重、遵守健身房的規則，一起打造令人愉悅、舒適的運動空間，讓每個人都能享受在健身房鍛煉身體的樂趣吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「健身房顧人怨行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/31~2024/01/31，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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