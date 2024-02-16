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東北季風只影響今天！明起回暖注意濃霧 上看30度高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天白天起東北季風減弱，各地天氣逐漸回溫，下周四才會受到下一波天氣系統的影響。本報資料照片
明天白天起東北季風減弱，各地天氣逐漸回溫，下周四才會受到下一波天氣系統的影響。本報資料照片

今天主要受到鋒面通過和東北季風影響，中央氣象署科長林伯東表示，相較昨天明顯降溫、雲量增多趨勢。這波東北季風預估只有影響今天，明天白天起東北季風減弱，各地天氣逐漸回溫，下周四才會受到下一波天氣系統的影響。

周日台灣附近風場逐漸轉為比較偏向西南風。而華南到華中正在發展的低壓系統，下周四就會逐漸接近到台灣地區，並且影響台灣，屆時天氣會有所轉變。

未來一周天氣趨勢，今天清晨受到東北季風影響，各地降溫明顯，迎風面容易降雨，沿海風大。明天東北季風減弱，但是清晨還是有輻射冷卻的影響，明天清晨仍偏冷，北部低溫14度左右，中南部和東部15、16度，各地高溫相較今天回升到20度以上。

周日至下周三天氣大致上比較穩定，各地溫度明顯回升，尤其白天高溫西半部可以來到28度以上，中南部地區可以接近30度。下周四天氣有所變化，鋒面逐漸影響，北部轉降雨，各地雲量增多，北部降溫為16至24度，各地高溫降1至2度左右，要注意天氣變化。

由於明天開始東北季風減弱，明晚起中部以北易有霧影響能見度。周日至下周三因回暖、南風上來，金馬地區也要留意霧，有可能影響到航班。

未來一周天氣重點。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣重點。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

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