雞蛋產量增、春節民眾瘋出國買氣弱 蛋價明天調降3元

春節期間，雞蛋買氣弱，加上供應量大，過年放假時囤積得但還沒有賣完；因此，台北市蛋商公會宣布，17日蛋價調降3元，批發價從每台斤52元下降為49元，產地價為42.5元。由於春節過後，是各項畜禽產品的銷售淡季，蛋商公會評估，若銷不完、買氣弱的狀況持續，不排除還可能再降。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，春節期間民眾放假，初一到初六幾乎無人買蛋，6天份量的雞蛋都屯著，「這樣要不要調降？」

他說，雞蛋每天都生產，民眾春節放假遊憩，甚至出國去，消費相對弱，即使現在開學，蛋雞仍每天都在生，一天已經生產超過12萬箱（每箱約200顆），但不可能要蛋雞停止、不要下蛋。今年是否仍有春節「紅盤價」？林天來說，沒有。

林天來說，過去冬季遇到禽流感，蛋雞就死亡，今年禽流感蛋雞不會死，3周過後就開始下蛋。

是否是過去3年來雞蛋相對平價的低點？林天來表示，平價還會更平價，如果現存的雞蛋賣不完，就會跟進口雞蛋一樣，放到壞掉；至於是否代表目前市面上的雞蛋生產過剩？林天來說，「對，可以這樣講」。

林天來表示，年後是所有的畜禽產品消費淡季，食品業也是淡季，過年送的糕餅禮盒，去年底就做好了，現在已經年後，也不用採購雞蛋做加工，送禮市場也都已經結束了，就恢復正常。但雞蛋不好銷售，大家還是平常心看待，未來到底漲還是跌，還是要看市場機制決定。

中華民國蛋品行銷發展協會理事長高傳謨表示，過去缺蛋是賣方市場，現在變成買方市場，這是很現實的問題；目前感覺消費者不買，但他認為還是跟產量有關係，不只是單純只有銷售的問題，產量多加上買氣也弱，所以雞蛋庫存就多。

高傳謨表示，一個多月前寒流來襲，不少產地蛋農已經喊到每箱1000元，加100或加140元都有，但也喊不上去了；目前產地平均每箱約八九百多元左右。還是雞蛋產量增加的關係，新雞也多了，也相對較少換羽，有新雞可養，養雞業者也就不會去養二春、三春的老雞了。

由於年後是畜禽產品的消費淡季，他表示，在清明節前，應該狀況都不是太好，也才會調降蛋價，畢竟現在雞蛋供過於求。