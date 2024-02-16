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台北燈節拉高住房率！旅宿祭出優惠 業績可望漲一成

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
天成飯店旗下四館適用優惠。圖／天成飯店提供
天成飯店旗下四館適用優惠。圖／天成飯店提供

北市燈節將於2月17日點燈至3月3日，捷運西門站主燈出發一路發光到捷運北門站，北市觀傳局預估屆時能帶動住房率提升10到20%，各家旅宿業看準活動帶來人潮，祭出優惠攬客，天成飯店集團旗下四館在燈節期間入住任一房型，享官網房價再9折，推估業績可望成長10%。

根據台北市旅館商業同業公會統計，過往以國際旅客居多的北市，尚未回到疫情前，仍是以國內遊客居多，占60%。不過，今年春節北市旅館住宿率達70到80%，漸漸回溫。

若以各別房型來看，緊鄰西門町燈節展區、艋舺商圈的台北花園大酒店，折扣後每晚3959元起。而坐落於捷運台北車站M3出口旁的台北天成大飯店，雙人房每晚3419元起，都能搭乘大眾運輸或走路賞花燈。

天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺說，農曆新年假期前後，是熱門的出遊旺季，加上響應2024台北燈節，住宿優惠的加乘之下，業績可望提升10%。

然而，台北市600多間旅宿，台北市旅館商業同業公會理事長趙一任認為，目前仍只有西門町、大稻埕或北門等西區，富有歷史和人文等特色，其他地區有賴市府和產業界攜手，找出亮點行銷，進而帶動住房率。

天成飯店各房型皆有優惠。圖／天成飯店提供
天成飯店各房型皆有優惠。圖／天成飯店提供

北市 捷運 飯店

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