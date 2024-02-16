北東部今短暫雨轉涼！明起5天晴 上看30度高溫

今天隨著微弱鋒面快速通過後東北季風影響，整體水氣量較少，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，目前有比較明顯累積降雨的地區在北部、宜花一側及恆春半島的迎風面。今天天氣是較典型的東北季風影響，迎風面地區有較高降雨機會，西半部地區天氣則較好大致是晴到多雲。

東北季風影響下，方俊元表示，今天北部清晨低溫在12-13度左右，中南部及東部明顯受到雲量有較多影響，低溫比昨天高，大約在14-17度。今天白天北部高溫15-17度左右、中部21-25度、南部24-27度、東部18-23度，整體相較昨天較明顯下降。

明天補班日，方俊元表示，隨著東北季風減弱，環境也有轉乾趨勢，各地天氣也會轉好，普遍都會是晴到多雲的穩定天氣。

不過，方俊元表示，要留意明天清晨有機會受到輻射冷卻作用影響，有較低溫發生機會，預估北部下降到12度左右，各地有機會降到14度左右。加上明天白天高溫回升較明顯，會是日夜溫差較大，出門留意氣溫變化。

方俊元表示，一直到下周三維持好天氣，且在環境風向為東南至偏南風的影響下，各地氣溫日漸回升，到了下周三中南部高溫甚至可以來到30度左右，北部東部可以來到27-28度左右，整體感受相當溫暖。迎風面東半部雲量較多，且偶有短暫雨機會。

下周四鋒面逐漸接近，環境水氣增多，方俊元表示，天氣也將逐漸有些變化，預估北部及東半部都會有局部短暫雨機會，各地大致多雲時晴。近期天氣相對較穩定，要留意早晚清晨會有較涼的氣溫出現。