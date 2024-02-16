東北季風快閃轉涼有雨 吳德榮：明起白天暖熱日夜溫差大

今天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面低雲增多，北海岸、東半部有零星回波，伴隨零星降雨。

吳德榮表示，東北季風挾冷空氣雖已抵達北台灣，但因少了輻射冷卻，最低氣溫反較昨晨回升1、2度，中南部低溫也因此明顯回升4度。今晨各地區平地最低氣溫約在12至16度。

今天東北季風南下，吳德榮表示，迎風面雲量增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率，北台灣白天高溫約在17、18度，明顯轉涼、早晚微冷；其他地區多雲時晴，高溫略降，影響相對較小。北部12至18度，中部15至25度，南部16至28度，東部15至26度。

吳德榮表示，明天東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有零星飄雨的機率。周日起至下周四白天受高壓迴流影響，連日晴朗穩定，為白天暖熱如春，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧。

吳德榮表示，下周四下午或晚起東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率；東北季風挾帶的冷空氣並不多，但由於已近模擬後期，需持續觀察。