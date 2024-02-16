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開學後2至4周 兒虐高峰

聯合報／ 記者林琮恩李芯／台北報導

衛福部統計，去年全國兒少通報事件逾十二萬件，與前年相比約成長二成，其中兒少遭家長不當對待事件成長百分之七。衛福部保護司長張秀鴛說，兒少遭不當對待，以幼兒體罰為主，施暴者多是父母等主要照顧者，尤其各級學校陸續開學後，根據經驗，開學後二至四周是兒虐高峰，籲家長提前安排收心，面對爭端冷靜處理。

此外，教育部於年前公告「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務表示，新的校園安檢流程會需要一段時間來做宣導，建議學校召開模擬校安檢查會議，並進行安全檢查的演練。

張秀鴛指出，兒少通報案件類型大宗為身體不當對待，以國小學童增加最多，其次為六歲以下幼童，施暴人八成五以上為主要照顧者，包括父母、學校老師等。

張秀鴛說，由於學童開學初期易有功課沒寫、上課遲到等狀況，易因管教問題與父母發生衝突，建議待孩子情緒冷卻再行溝通。

安檢 小學 父母

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