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連假結束 台大急診百人候床 滿到大廳

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
春節連假結束，醫學中心湧入大量病人，台大醫院急診候床病患一度逾百人。圖／讀者提供
春節連假結束，醫學中心湧入大量病人，台大醫院急診候床病患一度逾百人。圖／讀者提供

春節連假結束，醫學中心湧入大量病患，台大醫院急診病患爆量，候床病患一度逾百人，一路排到醫院大廳。台大院方表示，急診壅塞主因是年假期間累積較多患者，隨醫療人員復工，預計一、二日內即能舒緩，呼籲民眾回歸日常就醫習慣。

台大醫院副院長高嘉宏說，前天開始已陸續有病患住院，但因醫護人員尚未恢復上班，病床數並未全開，昨開工後，休假醫師、護理師陸續上班，醫療量能增加，醫院床數也陸續恢復開設。

台大醫院急診醫學部主任黃建華說，過年期間醫院門診暫停，有醫療需求的病患多湧入醫學中心急診，來診病人量比平時多四至五成，大年初二、初三為高峰，年後各地醫院恢復門診，也有患者由他院門診轉送至台大急診就醫；患者病情最多為上呼吸道、腸胃炎等，急重症患者人數也增加。

衛福部疾管署發言人羅一鈞說，今年初二類流感急診就診人數，高於新冠疫情三年期間，但整體疫情已較新冠疫情前緩和，推估與春節前新冠疫苗接種率高，及民眾維持戴口罩有關，但仍要觀察春節後狀況及開學效應等人潮聚集狀況。

羅一鈞說，流感疫苗目前仍有八點二萬劑，新冠疫苗則分別剩餘Novavax廿二點六萬劑、莫德納疫苗四三八萬劑，呼籲符合資格民眾盡速接種。

台大醫院 患者 新冠疫苗

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