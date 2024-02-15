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膽小愛貓走失 飼主淚不停 春節走失貓狗爹娘急尋

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市一隻戴著綠色項圈混柴犬的土狗疑似走失，左腳趾還掀起有傷口，網友呼籲牠的家人能快點把牠帶回去。圖／翻攝自臉書員林人大小事
員林市一隻戴著綠色項圈混柴犬的土狗疑似走失，左腳趾還掀起有傷口，網友呼籲牠的家人能快點把牠帶回去。圖／翻攝自臉書員林人大小事

現代人把寵物當兒女養，一不小心寵物走失了，無比心痛!過完一個年，有出遊主人找貓，也有走失的狗兒子在找爹娘。

「誰家的狗狗走失了？還是有人認識他的嗎？」好心網友這二天在員林人大小事和大員林生活圈貼文一隻戴著綠色項圈混柴犬的土狗疑似走失，這隻小黃犬很溫和親人，看到人就搖尾巴，非常可愛，網友是情人節在彰化縣員林市至善街、莒光路路口看到公的小黃狗，小狗的左腳趾還掀起有傷口，讓人心疼，希望牠的家人能快把牠帶回去。

中部地區一名郭小姐大約1月31日在台中市大里廣甲天下社區走失了愛貓阿麥，郭小姐說，因全家1月底出國玩，貓疑似鑽出家門不見蹤影，她過年前回國，發現愛貓不在家中了，非常傷心，甚至懊悔為什麼要出國，沒有好好陪伴愛貓，整個春節全家總動員到處找，仍不見阿麥蹤影，阿麥是陪伴她的「家人」，她自責到這幾天都是含著淚睡著。

郭小姐說，8歲的阿麥（台語發音阿醜），小名妹妹，額頭帶一點點黃色的「加菲貓」，個性很膽小和怕生，安靜不常叫，但有時有鼻塞像豬叫的呼吸聲，希望好心人士若看到阿麥可以跟他們連絡。

郭小姐說，她除了全家總動員找，甚至到七將軍廟拜拜，發現厚厚一堆找貓狗的照片，這些貓狗都是飼主的小寶貝，希望牠們都可以順利回到「爸爸媽媽」的身邊。

員林市一隻飛走不見的虎皮鸚鵡，也是急壞飼主，後來被善心人士發現，通報飼主尋回。

台中大里郭小姐的愛貓阿麥不見了，她們全家春節總動員找貓，無心過年，希望大家協助讓她的愛貓回家。圖／翻攝自臉書加菲貓也瘋狂社團
台中大里郭小姐的愛貓阿麥不見了，她們全家春節總動員找貓，無心過年，希望大家協助讓她的愛貓回家。圖／翻攝自臉書加菲貓也瘋狂社團
員林市一隻飛走不見的虎皮鸚鵡，急壞飼主，後來被善心人士發現，通報飼主尋回，讓飼主喜出望外。圖／翻攝自臉書大員林生活圈
員林市一隻飛走不見的虎皮鸚鵡，急壞飼主，後來被善心人士發現，通報飼主尋回，讓飼主喜出望外。圖／翻攝自臉書大員林生活圈
台中大里郭小姐的愛貓阿麥不見了，她們全家春節總動員找貓，無心過年，希望大家協助讓她的愛貓回家。圖／郭小姐提供
台中大里郭小姐的愛貓阿麥不見了，她們全家春節總動員找貓，無心過年，希望大家協助讓她的愛貓回家。圖／郭小姐提供

員林 寵物

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