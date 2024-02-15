過年大吃大喝太罪惡 Apple Watch內建「這功能」幫你關注心臟健康

2月是美國的心臟月，對應到台灣忽冷忽熱的天氣，再加上剛過完大吃大喝的新年，現在正是關注心臟健康重要性的最佳時機。

身體活動和心適能在心臟健康中扮演關鍵角色。心適能是一種測量最大攝氧量（VO2 max）的指標，代表身體在運動中能夠使用的最大氧氣量，而適當且持續的活動與運動則可以提升這項指標。甚至有研究顯示，心適能比抽菸、糖尿病和高血壓等常見危險因素更能預測死亡風險。

以往心適能通常只會在專科診所中進行測量，但在Apple Watch出現之後，運用其強大的感測器估算心適能等級，讓使用者可以觀察指標在過去1週、1個月或1年內的變化。使用者現在只要打開Apple Watch或是iPhone上的「健康」App，就能隨時檢視自己的心適能狀況，如果使用者的心適能偏低，也會在Apple Watch上收到通知，並獲得指南，瞭解如何逐漸改善、或尋求醫療協助。

選在心臟月這個重要的時刻，蘋果分享了由其主導的Apple Heart and Movement Study在過去1年與Brigham and Women’s Hospital研究人員合作有關心適能和活動的新發現，其中心適能等級較高的參與者，每天平均活動時間比等級較低的參與者多15分鐘以上；且心適能等級較高的參與者在早上記錄體能訓練的比例較高，平均為36%，而心適能等級較低的參與者則為28%，有趣的是，晚上紀錄活動的比例在兩者之間則是恰恰相反過來；整體來看，研究中有27%的參與者心適能提升了超過1mL/kg/min。

醫學博士、心臟科醫師、哈佛醫學院醫學教授兼Apple Heart and Movement Study研究計畫主持人Calum MacRae表示，「瞭解生命週期中的最大攝氧量，將使我們能夠解析個人運動能力有所差異的原因，以及這些差異與長期健康和疾病預防的關係。能夠以縱向方式追蹤最大攝氧量並瞭解該指標與特定活動模式的關聯，將使我們能夠針對獲得和維持心適能的最佳方法，提供個人化建議。」