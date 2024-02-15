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國旅貴鬆鬆 飛日本度假更划算？近半網友點出「1決定性關鍵」

聯合新聞網／ 綜合報導
每逢連續假期，國旅總是被拿來和出國度假相比，近期更多民眾甚至「寧願出國也不願待在台灣」。圖為東京淺草寺的雷門。歐新社
每逢連續假期，國旅總是被拿來和出國度假相比，近期更多民眾甚至「寧願出國也不願待在台灣」。圖為東京淺草寺的雷門。歐新社

春節7天假期結束，民眾紛紛返回工作崗位，開工第一天最常被問到的是「春節去哪裡玩？」有些人會選擇返鄉或國旅，但也有民眾選擇搭機出國，兩派度假方式再度點燃「國旅貴鬆鬆，寧願出國」的戰場。旅日達人林氏璧發起投票，近半網友認為不單純是價錢的問題、還要考慮CP值，還有鄉民直言「台灣的旅遊沒有做出『只此一家』的區隔性特色」。

每逢連續假期，國旅總是被拿來和出國度假相比，林氏璧表示將接受媒體專訪，因此想先了解網友對「國旅vs.日本度假」的想法，在臉書發起題目為「國旅貴鬆鬆，出國更划算」的複選投票，截至今（15）日晚間，共有47%網友認為「這不只是絕對價錢的問題，還要考慮CP值」、接著33%網友同意「國旅比到日本玩還貴」，14%網友認為原本不一定「但現在日幣貶值，機票回跌，到日本玩的確相對划算」，雖有網友持反對立場但加總僅6%，顯見多數參與投票網友並不滿國旅品質。

此外，林氏璧進一步表示，希望網友在留言區回答下列4點問題：

1.國旅的競爭力在哪裡？旅宿業現在面臨的挑戰為何？

2.「國旅很貴」的感受，除了住宿的價格外，是否還與交通成本、時間、旅行特色等問題有關？

3.台灣連假的市區飯店，與日本黃金周或櫻花季的市區飯店相比，有比較貴嗎？是否因為國人在台灣都是假日出遊，在日本則多半落在平日，才有價錢有差距的錯覺？

4.台、日在相近價格的旅宿，您認為當中設備與服務有何差異？

上述問題引起網友熱烈回應，「主要是『住宿費太昂貴』，而且台灣的旅遊沒有做出『只此一家』的區隔性特色」、「國內住宿價錢跟品質還有旅遊景點的環境，真的需要改進」、「出國或許比較貴，但可以感受到不同的文化、風景、美食」、「台灣的問題除了飯店太貴，觀光區的旅遊品質也非常需要改進」、「國內旅遊還是相對便宜，只是我只要多付一些錢就可能可以出國玩，那我幹嘛還要在國內呢」、「國旅問題是價錢和質感不成比例」。

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