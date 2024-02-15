成人網站調查「台人平均擁6.6名性伴侶」 婦科醫示警：染HPV風險逾9成

美國成人網站「Too Timid」公布最新「性伴侶人數」調查報告，台灣民眾平均擁有6.6名性伴侶，在46個國家中，排名第35名，有網友戲稱，自己拉低平均值，不過，婦科醫師提醒，國外研究證實，單一性伴侶感染人類乳突病毒（HPV）機率近6成，如累積3至6位性伴侶，感染風險達9成，不可不慎，應提早做準備。

該項由「Too Timid」執行的抽樣問卷調查，目的想知道「哪國平均性伴侶最多？」也就是交過幾個有親密行為的女／男朋友。結果發現，在46個國家中，土耳其以平均14.5名性伴侶，位居榜首，其次為澳洲（平均13.3名性伴侶）、紐西蘭（平均13.2名性伴侶）、冰島（平均13名性伴侶）、南非（平均12.5名性伴侶）。

在亞洲地區，日本為第17名，平均10.2名性伴侶。台灣位居第35位，平均每人6.6名性伴侶。鄰近的香港為43名，平均擁有3.7名性伴侶，中國大陸則在第45名，平均3名性伴侶。

就有網友貼文詢問「所以各位，你是拉低還是拉高了台灣的平均值？」，有人回應，「相當慚愧，拉低了平均值」。

對此，馬博榮婦產專科診所院長馬博榮表示，就預防HPV公共衛生角度來看，性伴侶人數愈低、對象愈單純，才是好事，也是對另一半忠貞且負責的表現，對於男性來說，更是如此，國際最新一項以251對夫妻為對象的研究顯示，無論是感染單一種，或多重性HPV型別，先生感染後，一定會增加妻子罹患子宮頸病變的風險。

美國一項研究報告則證實，只要有過親密接觸，即使性生活單純，也可能將HPV傳染給另一半。如果為單一性伴侶，感染HPV機率近6成；一生中累積3至6名性伴侶，則感染HPV的風險則高達9成。

如果「Too Timid」最新「性伴侶人數」調查報告結果貼近事實，國人平均擁有6.6名性伴侶，則感染HPV的風險，就超過9成。馬博榮表示，伴侶雙方均應接種HPV疫苗，一起預防、降低感染風險。

馬博榮強調，HPV感染是不分男女，大部分民眾在感染HPV後，可透過人體免疫機制清除病毒，一旦持續性感染，體內機制無法自行清除，就可能提高子宮頸癌、陰道癌等婦癌風險，男生則會增加頭頸癌、肛門癌機率，且容易染上恐怖性病「菜花」。

國健署已針對國一小女生進行公費HPV疫苗接種，成效顯著，各縣市接種率均超過九成。至於男生部分，台北市則預定今年將國一男生納入公費接種對象。馬博榮提醒，尚未接種HPV疫苗的民眾，可自費接種，保護自己，也是對另一半負責的具體表現。