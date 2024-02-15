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旅宿業疫後缺工 開放聘移工有進度？勞動部：無具體期程

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部、中央通訊社、財政部國稅署中北稽徵所今舉辦聯合新春團拜。記者葉冠妤／攝影
勞動部、中央通訊社、財政部國稅署中北稽徵所今舉辦聯合新春團拜。記者葉冠妤／攝影

旅宿業疫後喊缺工，頻喊話開放聘雇移工，勞動部已經在本月初召開專家學者工作小組會議，檢視交通部觀光署送來的「旅宿業開放外籍移工評估報告」。勞動部次長陳明仁今受訪時表示，後續將視觀光署補充資料情況，再看何時召開跨國勞動力政策協商諮詢小組。他也強調，現階段沒有明確議程，也沒有開放與否的具體期程，勞動部就是盡量協助觀光署把評估準備好。

勞動部今舉行新春團拜，勞動部長許銘春缺席，改由勞動部常務次長陳明仁代表出席。被問及旅宿業申請開放聘雇移工的進度，陳明仁說，旅宿業缺工是事實，面對缺工，有各式各樣的解方可齊頭並進，自動化、聘雇中高齡二度就業婦女、開放移工都是選項，勞動部月初已經召開專家學者會議，針對觀光署提供的初步資料給意見，包括應就觀光旅館、民宿、一般旅館不同類型旅館進行差異化分析，近期帶動旅宿薪資提升狀況、就業條件，以及職務再設計等勞動部措施還有沒有努力空間，都請觀光署再做補充，等資料送來，後續再看何時召開跨國勞動力政策協商諮詢小組。

陳明仁說，政策諮詢小組成員包括勞資、專家學者跟官方代表，有些意見若能先透過非正式溝通，將有助正式會議凝聚共識，觀光署之後再補資料，勞動部也會先預覽。

至於開放旅宿業聘雇移工的時程規畫？陳明仁強調，先採行各式各樣方法協助旅宿業缺工，對於要開放與否、開放的具體期程，勞動部還沒有清楚的議程，必須視觀光署評估補充結果，再做進一步討論，勞動部現階段就是盡量協助觀光數把評估準備好。

此外，對於勞動部的疫後缺工方案成效不佳，陳明仁解釋，疫後缺工方案會執行至六月，方案上路初期，不少旅宿業者觀望，成效確實不好，勞動部在去年底協助疏於通知面試的業者盡快找到適用人才，成效已經稍微比以前好，他強調，旅宿業缺工問題不會靠單一方案就獲得解決，包括自動化過程、國內人力補充，都是大家設法考慮的方法。

勞動部 觀光署

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