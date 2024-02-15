3家醫院升格醫學中心 為何醫界罵聲四起？民眾看病有何影響？

最近衛福部公布3家醫院將升格醫學中心，讓醫界人士聽了跳腳。為何升格反而不好？還有人預言這樣下去，醫院要一間間倒下。到底哪裡出問題？對使用健保看病的民眾有什麼衝擊？

衛福部公布台北慈濟、雙和醫院、台大新竹分院，3家醫院升格醫學中心，突破醫學中心數量的天花板，引發各界譁然。現有的醫學中心紛紛跳腳，表示在健保總額制度下，新增醫學中心將稀釋健保點值，衝擊醫學中心資源。北榮副院長李偉強卻提到，「影響最大的是小型地區醫院」，許多地區醫院可能因為健保財務和醫護人力不足而倒閉。究竟，新增醫學中心，對現有醫療體系會產生哪些影響？

睽違七年的醫院評鑑，新增三家醫學中心

受新冠疫情影響，醫院評鑑相隔七年才再度展開。原先應該於去年12月公布評鑑結過，卻遲至本月6日，衛福部招開記者會，公布2023年醫院評鑑結果，將台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣）評定10家醫學中心，新增台北慈濟和雙和醫院兩家。而北區（桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣）則新增台大醫院新竹分院一家。

去年，醫院評鑑結束後，各界紛紛猜測台北區是否會出現首例降格為「準醫學中心」案例。沒想到，不但沒有醫學中心降級，反而新增3間醫學中心。台灣於1988年開始執行醫院評鑑制度，每四年評一次，三十多年來，從未出現降級案例。此次增額後，全台醫學中心家數將從19家，變為22家。

台北區醫學中心。衛福部提供

衛福部挨轟決策過於草率，嚴重低估點值

台灣地區醫院協會理事長朱益宏表示，評鑑規定每200萬人口可設一家醫學中心，但台北區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣）總人口2023年下降至736萬人，卻仍新增2家醫學中心。朱益宏更表示，未來區域醫院升格醫中後，病患量增多，點值一定會再被稀釋，對北區醫院來說，「非常不公平。」

北部某醫學中心院長直言，此次增加醫學中心，「明顯違反程序正義，」好比大學學測分數不夠高，因此決定加開招生名額。本次醫中增額甚至會連動到2024年，中南東部的醫院評鑑，也將持續放寬醫學中心名額。該院長提到，若可以不斷新增醫學中心，「未來又何必談改革評鑑，期待產生鑑別度？」

針對健保點值部分，衛福部說明試算結果，新增兩家醫學中心的支出約為1億6000萬點，占該分區總點數的0.09%，對健保財務影響尚屬輕微。對於衛福部的統計數字，醫界並不買單，朱宏毅說，「1.6億絕對是嚴重低估點值，」因為是以升格前的服務量能計算，實際數字一定更大。

升格後需要增聘醫護人力，若找不到人也是白搭

除了健保財務考量，李偉強更提到，新增醫學中心還必須考量對醫護人力的需求。

隨著護理荒和少子化日漸嚴峻，各醫院已出現醫護人力不足現象，這三家醫院升格醫學中心後，勢必要聘請更多醫護人員，李偉強提到，新增的醫學中心大概會從中小型醫院搶人才，「最慘的就是本來資源就較少的小型醫院。」

同時，李偉強更指出，即使升格醫學中心，若無法聘請足量護理人力，最後面臨「關床」狀況，那對提升醫療服務量能的成效可能不明顯。

升格醫學中心，若無法聘請足量護理人力，最後面臨「關床」狀況，那對提升醫療服務量能的成效可能不明顯。本報資料照／記者余承翰攝影

民眾看病成本不減反增，甚至讓台灣醫療資源分配更不均

除了討論對健保財務和小醫院的挑戰，增加醫學中心對民眾的醫療品質產生哪些影響？

朱益宏提到，這次新增的三家醫院都處於人口密集區，中和區、新店區和新竹市。當社區民眾都跑到醫學中心看病，不只民眾看病費用增加，更會出現：候診時間長、醫院往返路程遠、需家屬陪同看診等現象，反倒使民眾就醫成本增加。

地區醫院家數減少一半，將使醫療資源分配更不平均

醫學中心家數不斷增加，但地區醫院卻從健保開辦初期的568家，減少至359家。而醫學中心林立，將使地區醫院面臨：點值降低、病人減少、醫護人力不足等挑戰，李偉強認為，若地區醫院持續減少，台灣的醫療資源分配將更不平均。

朱益宏強調，地區醫院絕對有存在必要，他舉例，921大地震的賑災期間，南投對外道路封閉，只能倚賴當地的中小型醫院來提供醫療資協助，即使原先到台中就醫的病人，在緊急時刻，仍須倚賴就近的在地醫療資源。因此，朱益宏認為，衛福部因眼前壓力而新增醫學中心，是短視近利的作法，若等到地區醫院都倒光光，才想著要規劃社區醫療資源，「那可能為時已晚，」朱益宏強調。

曾任財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會執行長的李偉強觀察，全世界只有台灣將「醫院評鑑」和「醫院分級」綁在一起，所以才出現分數不相上下，就必須全部升為醫學中心的現象。因此，他認為，衛福部應該重新思考醫院評鑑的意義，並釐清各層級醫院的角色功能，才能做出妥善規劃。

（本文出自2024.02.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）