越南女嬰患白血病跨海就醫 花蓮慈院提醒兒癌9大警訊

越南一名小女嬰安蘇才4個月大就被檢查罹患白血病，去年11月跨海到花蓮慈濟醫院接受骨髓幹細胞移植手術，恢復情況良好，順利在除夕出院。今天是國際兒童癌症日，安蘇與母親一同現身慈院，提醒注意兒童癌症9大警訊。

安蘇（An Thu）4個月大時不明原因持續發燒，身上還有不明的出血點，家人原本以為是蚊蟲叮咬，就醫檢查出白血球異常，確診白血病，當地醫院聯繫花蓮慈院小兒部兒童血液及腫瘤科主任楊尚憲，很幸運在慈濟的骨髓幹細胞中心配對成功，去年11月跨海來台治療，今年1月完成移植。

今天是國際兒童癌病協會訂定的國際兒童癌症日，花蓮慈院舉辦兒症個案分享暨宣導會，院長林欣榮送上糖果福袋為病童加油打氣，1歲的安蘇由父母抱著回到花蓮慈院，安蘇母親以中文分享，骨髓移植至今35天，感謝慈院醫療團隊細心照料，恢復情況很不錯，希望女兒恢復健康，全家人一起返回越南。

除了安蘇，14歲的谷小妹2歲就醫診斷出白血病，化療2年多，至今沒有復發，谷爸爸和谷小妹今天也到場，為其他小病友加油打氣。

花蓮慈濟醫院表示，根據世界衛生組織統計，每年全球超過40萬兒少罹癌，每3分鐘有1人死亡。因為年紀小的孩子較難主動表達不舒服，兒童癌症也不像大人可以透過癌症篩檢發現，提醒家長認識兒癌的9大警訊。