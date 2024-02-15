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春節類流感疫情較往年緩和 羅一鈞估2原因：春節後開學仍待觀察

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，春節期間急診最壅塞通常是初二，根據今年數據來看，比疫情前低；推估是疫情接種率較高，以及民眾維持戴口罩習慣。本報資料照片
疾管署發言人羅一鈞表示，春節期間急診最壅塞通常是初二，根據今年數據來看，比疫情前低；推估是疫情接種率較高，以及民眾維持戴口罩習慣。本報資料照片

呼吸道疫情預計在農曆年前跟農曆年後形成「雙高峰」，疾管署發言人羅一鈞表示，春節期間急診最壅塞通常是初二，根據今年數據來看，比疫情前低；推估是疫情接種率較高，以及民眾維持戴口罩習慣，但仍要觀察春節後狀況以及開學效應等人潮聚集狀況。

歷年初二類流感急診就診人次分別為2024年6787人、2023年4313人、2022年1564人、2021年2458人、2020年9240人、2019年 7983人。羅一鈞表示，以往春節期間急診最壅塞的時間是初二，今年類流感急診就診人次為6787人，比疫情3年期間高，但比疫情前緩和。

羅一鈞說，推估原因是今年流感疫苗接種率比較高，並且因為在疫情後民眾維持戴口罩的習慣，才讓類流感疫情較為緩和，接下來還要觀察病人是否會在春節後看診，以及開學、燈會、出遊等人潮聚集效應。流感疫苗目前仍有8.2萬劑，新冠疫苗則分別剩餘Novavax 22.6萬劑、莫德納疫苗438萬劑。呼籲民眾符合資格者盡速接種，提升保護力。

新冠疫苗 流感疫苗 羅一鈞 類流感

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