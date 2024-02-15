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逾5成照顧者不堪重負 籲百元捐幫助愛奇兒家庭

中央社／ 台北15日電

全台90萬個被稱為「愛奇兒」的身心障礙者家庭，逾5成照顧者因不堪重負，急需喘息服務。龍年民眾正好有熱騰騰紅包零用錢，天使心家族基金會籲百元捐幫助愛奇兒家庭。

天使心家族副執行長蕭雅雯近日透過新聞稿盼更多人認識愛奇兒家的的需要，她以自身經歷分享，與丈夫林照程因2名極重度和重度身障女兒的出生，讓他們的人生方向大轉彎，曾經歷痛苦、絕望，才決定創辦天使心家族基金會，服務和他們一樣的愛奇兒家庭。

蕭雅雯說，過去21年以來，服務過近5000個愛奇兒家庭，發現超過5成的愛奇兒家長有睡不好、憂鬱的問題，急需理解支持與喘息空間。這些數據在在顯示愛奇兒家庭照顧者的心理健康，和被埋沒的社會生產力需要被社會重視。

據研究顯示，絕大多數的愛奇兒家庭都是由母親擔任直接照顧者，平均每日付出14.5小時照顧孩子，先生一肩扛起全家經濟和愛奇兒的醫療照顧費用。蕭雅雯表示，長期壓力往往導致夫妻關係變質、家庭成員身心狀態出問題，若家中有手足也會連帶出現各式教養議題。

天使心家族基金會今年2月開始推出公益活動，藝人温昇豪首次擔任愛奇兒家庭友好天使，呼籲社會大眾關心愛奇兒家庭，截至2月29日，天使心家族推出「心健康有能量」愛心百元捐活動，捐款請上電商平台momo購物網，或洽愛心專線（02）2718-1165。

公益活動 愛心 捐款

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