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嘉基引進3D藍光導航系統 數位化手術提升成功率

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院醫師林煥章運用3D 藍光導航系統，成功移除擾人多年的牙疾。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫師林煥章運用3D 藍光導航系統，成功移除擾人多年的牙疾。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院口腔醫學部引進3D藍光導航科技，提升精準度，手術過程安全、縮時、傷口小、恢復快、達到美觀要求。嘉基表示，3D藍光導航科技也可運用在正顎手術、骨腫瘤切除及口腔癌手術及放化療後張口受限患者等，大幅提升手術成功率。

嘉基口腔顎面外科主任林煥章醫師表示，導航技術已廣泛運用在神經外科、整形外科、腫瘤外科、骨科和脊柱手術等領域。而嘉基引進x-guide 3D藍光導航系統主要應用於牙科的植牙手術，其中藍光掃描精度高、定位準確無輻射，對人體無害；與傳統導航的差別是它不需要框架固定，手術過程全數位化，患者只要在門診拍攝電腦斷層，無須取模、不用製作手術導板，再次來診即可完成植牙手術；手術過程則顯示植體的三維位置，透過螢幕指引鑽孔方向和深度，並能避開神經、血管等重要構造，不僅大幅縮短手術時間，也提高植牙精準度及手術安全性，且有助於縮小手術傷口。

醫師林煥章表示，日前有名58歲，女性，由診所轉診，經診斷後發現於左下顎因智齒長不出來而作祟，引發齒源性囊腫，加上合併大範圍骨破壞，需循序漸進的治療，經1年多的囊腫減壓術的治療，雖然囊腫縮小，但智齒仍位處在左側顳顎關節處，於是運用3D藍光導航系統定位出位置，從口內以最短路徑及小範圍的傷口，並避開周邊的上顎動脈，下齒槽神經及血管，成功移除擾人多年的智齒。

林煥章說，傳統手術是須做耳前及耳下皮膚切線，從口外進入顳顎關節處，對於美觀及顏面神經傷害有較大的風險；傳統手術也可以從口內進入，但因無良好手術視野，需擴大手術傷口進行手術，術後腫脹情況較明顯，癒合時間較長。

除了輔助植牙、複雜性口腔手術外，3D藍光導航系統曾運用在患者的臉部骨折骨斷片移除手術，經掃描定位後以最佳路徑並避開高危險區域，將位於顳顎關節髁頭內側的斷片取出，突破傳統治療方式只能憑手感、經驗手術，不但耗費手術時間還增加術後腫脹及感染風險。

藍光導航系統還可以運用在口腔領域的正顎手術、骨腫瘤切除、囊腫摘除、顎顏面骨折、異物移除等；目前也運用在口腔癌手術及放化療後張口受限患者，能同時進行張口及植牙手術，改善重大手術患者的生活品質。

手術治療前後比較圖／嘉義基督教醫院提供
手術治療前後比較圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫師林煥章。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院醫師林煥章。圖／嘉義基督教醫院提供
使用3D 藍光導航系統，提高口腔顎面手術的精準度及安全性。圖／嘉義基督教醫院提供
使用3D 藍光導航系統，提高口腔顎面手術的精準度及安全性。圖／嘉義基督教醫院提供
使用3D 藍光導航系統，可清楚辨識神經、血管等重要構造，提高口腔顎面手術的精準度及安全性。圖／嘉義基督教醫院提供
使用3D 藍光導航系統，可清楚辨識神經、血管等重要構造，提高口腔顎面手術的精準度及安全性。圖／嘉義基督教醫院提供

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