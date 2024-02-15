緩解開工情緒？宜蘭衛生局推4撇步 博愛醫院齊做體操

大年初六假期結束，過完7天連假重新回到職場，部分民眾難免產生倦怠情緒，宜蘭縣政府衛生局建議，透過調整作息、適切運動、轉換心情和設立目標4個撇步，舒緩開工情緒；羅東博愛醫院今天一早也和院內醫護一起做龍年專屬開工體操，在肢體活動中找回工作步調。

衛生局指出，連假期間不少人聚會、熬夜或是補眠，導致作息紊亂，且吃喝較不節制也可能讓飲食失衡，再加上想到開工日，更覺得焦慮、提不起勁，陷入「EMO」（近年流行用語，指憂鬱、煩躁等情緒）的狀態。

衛生局社區心理衛生中心提供收心的4個撇步，第一是調整作息，開工前恢復原本作息，開工後也不宜直接加速，可以先暖身暖機，逐步展開工作狀態；第二是適當運動，促進新陳代謝、有助身心放鬆；第三是轉換心情，將假期結束的想法轉變成對新年開始的期許；第四是設立小目標，讓生活充滿期待感。

羅東博愛醫院今年邀請院內運動健康中心「活力學苑」物理治療師設計龍年專屬開工操，吸氣、吐氣、擺手、深蹲、扭腰等，包含12個龍年招式，整套流程10分鐘內就能完成，今天上午院長王文斌和院內醫護一同在活力學苑做體操，帶同仁開工。