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台灣全球醫療照護奪冠 專家：便宜、方便是主因

中央社／ 台北15日電

台灣的全球醫療照護指數已經連續5年蟬聯世界第1，但台灣醫務管理學會提醒先了解資料背景，才能解讀真正意涵，這項結果主要呈現台灣看病方便及費用合理，不等於健康指標奪冠。

根據全球資料庫網站NUMBEO，台灣的全球醫療照護指數（Health Care Index）連續5年蟬聯世界第1，行政院長陳建仁日前曾提到，這證明台灣醫療品質有世界一流水準，同時也有很好的學術跟臨床研究量能，加上擁有國家級健康資料庫、人體生物資料庫，還有資通訊技術等，使得台灣的智慧醫療、精準醫療都讓世界看得見。

但台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁透過新聞稿提醒，全球醫療照護指數是透過資料庫平台取得線上調查訊息，填寫資料對象以商務及各國經常旅遊人士為主，調查對各國醫療人員數值、醫院軟硬體設施及取得醫療的方便性與否。

以減2分到加2分方式，統計各國排行分數，洪子仁說，這個結果正確的解讀是台灣在醫療可近性及醫療費用的性價比，排名全球第1，「這實至名歸沒有問題」，但調查指數評比沒有辦法推論台灣健康指標也是世界第1，醫療不但要讓民眾看病看得到、看得起，最重要的是要看得好。

台灣在健康指標還有很大努力空間，洪子仁以刺胳針（Lancet）期刊數據舉例，台灣的平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡率、疾病別死亡率及癌症5年存活率等健康指標，在世界排名約第35至37名，在亞洲是日本、韓國及新加坡之後。「醫療支出是投資不是成本。」

台灣唯有提高對醫療的支出才能加速引進新藥新科技，優化醫療環境才能真正全面提升民眾的健康照護。洪子仁過去已多次提醒，台灣經常性醫療保健支出（CHE）僅占國內生產毛額（GDP）約6%，落後其他國家，籲政府應在5年內提升CHE占GDP達8%以上。

指數 日本 死亡率

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