年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

台灣組團年代旅遊（美加國際旅行社）與地接社越南WInnER國際旅行社，因款項未結清發生付款糾紛，以致數百名台灣旅客過年期間在越南富國島旅遊遭丟包。中華民國旅行業品質保障協會呼籲，年代旅遊盡快妥適處理，業者若有重大違規可能失去品保協會的會員資格，若無品保資格，觀光署會限期繳納保證金，未繳的話就會撤銷其執照。

年代旅遊遭越南當地旅行社控訴未付清款項，要求旅客補繳720美元（約新台幣2萬2766元），才能繼續原定行程，共292名旅客受影響，其中18人決定自行回國，卻被年代旅遊要求簽「脫隊切結書」，表示是自願脫團，旅行社不用負責。全數旅客已陸續平安返台，但後續仍爭議不斷。

中華民國旅行業品質保障協會今天上午召開記者會。品保協會秘書長吳美惠說，以常態來說，出發前，旅行社就要給地接社部分費用，部分尾款後續再繳納完畢。

她表示，若旅客是基於脅迫，不得已簽切下結書，並付出額外費用，在法律上可能站不住腳。溯及原因是旅行社與合作廠商沒辦法履行義務，只要合約內容裡要提供而未提供，以致消費者額外自費，是旅行社該概括承受。

吳美惠表示，有無簽下切結書，不會影響消費者權益，提醒保留當時的簽單收據要保留，申訴時一併檢附影本，對旅客權益不會有任何影響。

吳美惠表示，接受旅客申訴後，會盡速約雙方協調，有鑑於年代旅遊態樣非常多，品保開協調會時候，會盡可能讓同樣態樣糾紛一起協調，提高協調效率。

此外，品保協會也提及，依照品保協會章程，若會員有重大違規的時候，會將該業者「出會」，等於沒有取得品保協會資格；若無品保資格，觀光署會限期繳納保證金，未繳的話就會撤銷其執照。