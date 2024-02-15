快訊

日圓兌台幣盤中匯價0.2121再破30年新低 專家建議已是理想買點

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

80歲老婦常跌倒與藥物有關 醫師建議可這樣預防跌倒　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。示意圖／新竹台大分院提供
醫師蘇柏維提醒，老年人跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。示意圖／新竹台大分院提供

80歲黃姓老婦有高血壓、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節炎等病史，近年曾多次行走間跌倒，在家人陪同下到新竹台大分院新竹醫院老年醫學部就診，經醫師診斷，測試黃五次起立坐下所花時間共需18秒，疑似肌少症表現，最後決定將原本使用較長效的安眠藥暫停，改為使用較短效的藥物，並鼓勵提升飲食蛋白質攝取，以及轉介復健科強化肌力訓練，使黃的情況明顯改善，家人也覺得照顧壓力減輕。

新竹台大分院老年醫學部醫師蘇柏維指出，黃婦長年在心臟科與精神科門診就醫追蹤，過去一年黃婦多次跌倒，地點包含家中廁所、家門外防火巷與戶外等處，共通點多為行走間跌倒，且有跌倒前頭暈症狀，白天及晚上都有發生過，跌倒後需旁人攙扶，無法自己站起。

蘇柏維說，經診察，發現黃婦在身體檢查、步態與神經學檢查方面皆無發現明顯異常，但仔細回顧黃的用藥發現，約8個月前，黃因睡眠障礙問題開始使用安眠藥，此後家人便偶爾會聽病人提及頭暈症狀；同時測試疑似有肌少症表現。最後決定調整藥物及安排整合照護，其況明顯改善。

蘇柏維建議，年長者應定期身體檢查，包括視力、聽力、平衡能力；若有使用潛在可能導致跌倒的藥物，譬如會導致頭暈、昏睡或平衡問題，老年人可諮詢醫師或藥劑師，確保了解藥物的副作用；且要保持居住環境的安全，移除地面上的障礙物，如雜物、地毯、電線等，並確保房間光線充足。

另外，建議年長者定期進行平衡和運動訓練，可有助於提升平衡能力和肌肉力量，適合的活動包括散步、太極、瑜伽等，可諮詢醫生或物理治療師，選擇合適的運動方式；可根據年長者的需求，提供合適的輔助設施，如手杖、步行器等，或在浴室和廁所安裝扶手和防滑地墊，減少滑倒的風險。家人可定期與年長者交流，關注他們的身體狀況和需求。

蘇柏維提醒，年長者跌倒是一個常見且嚴重的健康問題，除了單次跌倒造成的傷害外，很可能讓本來就已衰弱的老人，更加劇衰弱與失能的進展，另對於曾經跌倒者，也會加倍再次跌倒的風險。當家中的年長者跌倒時，千萬別當作是老化正常會發生的現象，若有反覆跌倒情況發生，更應考慮至老年醫學科門診進行周全性跌倒評估及危險因子篩檢，才是跌倒防治的第一步。

家人 醫學 醫師

延伸閱讀

國一返鄉車潮 新竹路段中午順暢 北上車流量逐漸增多

走春僅新竹及新北為備戰？ 柯文哲：黃國昌不用我輔選

影／蔡壁如將入台中市政府任職 柯文哲、高虹安這麼說

影/冥冥之中… 搭火車從新竹到宜蘭偷神明金牌卻摔斷腿被逮

相關新聞

白天暖如夏 入夜轉濕涼 北部明高溫急墜、降幅達12度

今天白天暖如夏，中央氣象署指出，各地逾26度，中南部更近30度；但入夜後受鋒面影響，桃園以北至東半部轉雨，明晚降雨趨緩。...

1.6億大樂透獎落高雄路竹 網友直呼「高雄發大財」

高雄最近不只黃色小鴨旺，財運也旺，昨天是春節連續假期最後一天，大樂透億元富翁獎落高雄路竹，高達1.64億元的大樂透頭獎，...

食安辦：近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口

台中市政府日前檢出台糖豬肉片含瘦肉精西布特羅，行政院針對西布特羅流向進行查核，食安辦公室主任許輔在行政院會後記者會表示，...

雞塊買1送1、套餐51折！肯德基「22款優惠組」登場

結束新年連假，「肯德基」自2月17日至2月29日期間，限時推出22種優惠方案，包括4款點心買1送1、7款午茶套餐72元起...

80歲老婦常跌倒與藥物有關 醫師建議可這樣預防跌倒　

80歲黃姓老婦有高血壓、輕度失智症、憂鬱症及退化性關節炎等病史，近年曾多次行走間跌倒，在家人陪同下到新竹台大分院新竹醫院...

花蓮春節住宿率平均7成 太魯閣、東大門、燈會人氣旺

農曆春節連假長達7天，花蓮縣府統計，平均住房率7成，縣內多個景點人潮滿滿，景區以太魯閣國家公園13萬人次最熱門，原本就高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。