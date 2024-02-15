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花蓮春節住宿率平均7成 太魯閣、東大門、燈會人氣旺

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮東大門夜市鄰近太平洋燈會會場，春節連假期間人潮滿滿。圖／花蓮縣政府提供
花蓮東大門夜市鄰近太平洋燈會會場，春節連假期間人潮滿滿。圖／花蓮縣政府提供

農曆春節連假長達7天，花蓮縣府統計，平均住房率7成，縣內多個景點人潮滿滿，景區以太魯閣國家公園13萬人次最熱門，原本就高人氣的東大門夜市，在鄰近太平洋燈會助攻下，也有逾10萬人次造訪，新的一年盼透過各項活動及推廣主題旅遊，吸引國內外遊客來到花蓮。

縣府觀光處長張志翔說，雖然許多遊客選擇在春節期間出國，但花蓮仍有不少遊客，統計旅宿業平均住房率7成，以大年初二的9成住房率最高；台鐵花蓮站從8日小年夜開始進入旅運高峰，到14日連假最後一天，進出站約20萬人次，蘇花路廊連假南下車流量約有8萬多輛次。

觀光處統計春節期間各景區人潮，太魯閣國家公園13萬人次居冠，七星潭風景區也湧入7萬人次觀海，鯉魚潭風景區有2萬多人次走春，大農大富園區有1萬人次，而台11線北回歸線地標也有將近2萬人次到訪。

此外，遠雄海洋公園是大小朋友的最後，春節連假吸引3萬5000多人次入園，新興熱門景點理想a2水岸有4萬多人造訪。

觀光處打造的太平洋燈會，連同13鄉鎮市大街小巷高掛的大紅燈籠，每年為花蓮增添濃濃年味，成為一大特色，春節期間同樣人潮洶，縣府統計，從小年夜到14日，除了除夕休園外，有近8萬人賞燈。絡繹不絕的人潮也帶旺鄰近的東大門夜市，超過10萬人到夜市吃美食，玩遊戲。

張志翔表示，縣府近年透過辦理各項大型活動，及推出主題式旅遊，吸引不同客層。舉例而言，縣府從109年開始推出「流星花蓮」品牌，結合在地產業、農漁牧業，推出星空美食、音樂會等，已經打出品牌知名度，系列活動開放報名，都是場場爆滿。

展望新的一年，縣府表示將持續與在地產業合作，透過活動、主題旅遊，同步改善景區軟硬體設施，厚實花蓮的觀光產業。

花蓮東大門夜市鄰近太平洋燈會會場，春節連假期間人潮滿滿。圖／花蓮縣政府提供
花蓮東大門夜市鄰近太平洋燈會會場，春節連假期間人潮滿滿。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段展出，縣府統計春節賞燈逾8萬人次。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段展出，縣府統計春節賞燈逾8萬人次。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段展出，縣府統計春節賞燈逾8萬人次。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋燈會正在太平洋公園南濱段展出，縣府統計春節賞燈逾8萬人次。圖／花蓮縣政府提供

太魯閣國家公園 春節 花蓮

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