快訊

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

陸平台同商品價差3倍 大數據把蘋果用戶當肥羊

「做壞事沒找我？」晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

白天暖如夏 入夜轉濕涼 北部明高溫急墜、降幅達12度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天白天天氣穩定，各地雲量偏少，晴到多雲為主，僅花東地區零星降雨。本報資料照片
今天白天天氣穩定，各地雲量偏少，晴到多雲為主，僅花東地區零星降雨。本報資料照片

今天白天暖如夏，中央氣象署指出，各地逾26度，中南部更近30度；但入夜後受鋒面影響，桃園以北至東半部轉雨，明晚降雨趨緩。東北季風影響，北台灣明天明顯轉涼，高溫僅14至16度，與今天相比驟降10至12度，其他地區也有4至6度降幅。周六白天起，各地逐漸回暖至20度以上。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天白天天氣穩定，各地雲量偏少，晴到多雲為主，僅花東地區零星降雨。不過，今天入夜後，鋒面影響，桃園以北至東半部降雨相對明顯，有局部降雨；明天白天降雨逐漸稍緩，明晚降雨區域以迎風面基隆北海岸為主。

他說，周六至下周二，水氣明顯減少，僅迎風面東半部地區，有零星局部降雨。下周三鋒面接近，北部山區降雨稍增。

林秉煜提醒，北部地區在周六至周日、金馬地區在周日至下周三，留意低雲或霧影響能見度，尤其金馬可能長時間受影響，留意航班資訊。

溫度方面，今天各地高溫26度以上，其中北台灣26至28度，中南部更接近30度；不過，今天深夜起，鋒面通過，東北季風增強，北台灣溫度明顯轉涼，預估明天高溫僅14至16度，相比有10至12度落差，其他地區則有4至6度降幅。

林秉煜說，周六清晨溫度仍偏低，白天就開始回溫，各地回升至20度以上，一路回升至下周三；下周三起鋒面接近，北台灣溫度稍降，屆時可能又有一波東北季風影響，溫度再轉涼。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 高溫

延伸閱讀

今晚變天 桃園以北、東部陸續轉雨 北台灣明天陡降溫

未來1周天氣兩波變化 還會再轉冷？ 賈新興：觀察下周五冷空氣強度

晴暖舒適上看31度高溫 吳德榮：入夜降溫 明天轉涼微冷

明晨恐下探6度低溫！強烈冷氣團將減弱 晴朗穩定天氣到開工日

相關新聞

1.6億大樂透獎落高雄路竹 網友直呼「高雄發大財」

高雄最近不只黃色小鴨旺，財運也旺，昨天是春節連續假期最後一天，大樂透億元富翁獎落高雄路竹，高達1.64億元的大樂透頭獎，...

未來1周天氣兩波變化 還會再轉冷？ 賈新興：觀察下周五冷空氣強度

近期是否還會轉冷，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，今晚及下周四晚上各一波東北季風影響，並觀察後期冷...

白天暖如夏 入夜轉濕涼 北部明高溫急墜、降幅達12度

今天白天暖如夏，中央氣象署指出，各地逾26度，中南部更近30度；但入夜後受鋒面影響，桃園以北至東半部轉雨，明晚降雨趨緩。...

環境部與NASA合作 在台灣中南、東部進行空氣品質觀測

環境部與國內外15跨部會、20學研單位及40多名教授學者，2月1日起展開高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣汙染...

新春義賣！ 5成弱勢孩具運動天賦 家扶籌募1千萬培育

家扶基金會「弱勢兒少適性教育資源」調查顯示，有5成孩子自認具運動天賦，卻有近3成礙於困境只能深藏夢想。據家扶觀察，有運動...

環境部攜手NASA 以飛航觀測中南部空氣品質

環境部與NASA及跨國學研單位正在進行亞洲空氣品質飛航實驗，今天將於台灣中南部及東部地區空域進行約4小時空氣品質觀測，綜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。