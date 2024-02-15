白天暖如夏 入夜轉濕涼 北部明高溫急墜、降幅達12度

今天白天暖如夏，中央氣象署指出，各地逾26度，中南部更近30度；但入夜後受鋒面影響，桃園以北至東半部轉雨，明晚降雨趨緩。東北季風影響，北台灣明天明顯轉涼，高溫僅14至16度，與今天相比驟降10至12度，其他地區也有4至6度降幅。周六白天起，各地逐漸回暖至20度以上。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，今天白天天氣穩定，各地雲量偏少，晴到多雲為主，僅花東地區零星降雨。不過，今天入夜後，鋒面影響，桃園以北至東半部降雨相對明顯，有局部降雨；明天白天降雨逐漸稍緩，明晚降雨區域以迎風面基隆北海岸為主。

他說，周六至下周二，水氣明顯減少，僅迎風面東半部地區，有零星局部降雨。下周三鋒面接近，北部山區降雨稍增。

林秉煜提醒，北部地區在周六至周日、金馬地區在周日至下周三，留意低雲或霧影響能見度，尤其金馬可能長時間受影響，留意航班資訊。

溫度方面，今天各地高溫26度以上，其中北台灣26至28度，中南部更接近30度；不過，今天深夜起，鋒面通過，東北季風增強，北台灣溫度明顯轉涼，預估明天高溫僅14至16度，相比有10至12度落差，其他地區則有4至6度降幅。