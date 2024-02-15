今晚變天 桃園以北、東部陸續轉雨 北台灣明天陡降溫

今天開工開學日，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天各地依然是穩定的好天氣，不過晚間開始東北季風有增強趨勢，桃園以北到東半部、恆春半島等地陸續會有下雨的機會，雨勢不大，不過會有些小雨或飄雨的狀況。各地沿海風勢也會增強，新竹以南地區仍然維持穩定的天氣。

他說，預估這波東北季風會影響到明天白天，明晚東北季風強度就會減弱，風向也逐漸轉為偏東風，持續時間並不長。

氣溫部分，今天白天各地也依然是溫暖的溫度，西半部高溫普遍可以來到27-29度，東半部高溫也有25-27度。

吳聖宇表示，今晚季風增強，北台灣溫度將轉涼，明天北部、東北部白天高溫將會一口氣降到只剩16-18度左右，花東地區高溫21-23度，中部高溫23-25度，南部高溫仍有25-27度，南北之間溫差明顯，南來北往特別注意。

周六台灣附近轉為高壓迴流偏東到東南風，吳聖宇表示，周日起到下周三更會轉為偏南風，預報資料來看南風的風速還不弱，是明顯的暖空氣北上現象，各地天氣大致穩定，僅花東、恆春半島有零星局部短暫陣雨，西半部地區夜晚清晨可能有局部霧發生機會，但是底層風速強，起霧的現象應該不會太明顯。

溫度則是會顯著偏暖，吳聖宇表示，尤其是中南部地區，預報白天高溫都已經來到29-31度，部分地區還可能會更高，北部、東半部高溫也有機會來到28-29度。夜晚清晨西半部空曠地區還是會有較低的溫度發生機會，發生輻射冷卻的區域還是有可能降到15度上下，日夜溫差大。