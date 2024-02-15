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瑞雪兆豐年 玉山雪景白天夕照夢幻迷人重現陳澄波作品美景

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘及好友攝影愛好者徐國楨，分別拍攝玉山皚皚白雪，以及夕陽映照有如金礦山不同景觀。圖／蘇家弘、徐國楨提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘及好友攝影愛好者徐國楨，分別拍攝玉山皚皚白雪，以及夕陽映照有如金礦山不同景觀。圖／蘇家弘、徐國楨提供

受大陸冷氣團影響，玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘及好友攝影愛好者徐國楨，分別拍攝玉山皚皚白雪，以及夕陽映照有如金礦山不同景觀。

蘇家弘說，騎車從嘉義市經阿里山公路，到玉山國家公園管理處塔塔加遊客中心，接台21線到39.8K好望角，拍攝玉山群峰雪景，過年玉山群峰山頭薄薄一層雪，地面雪雖不厚，但有雲海及沿途山櫻花及山鳥自然景觀，非常美麗。

過年玉山大雪紛飛，玉山群峰翠綠山林瞬間變成銀白世界，雪線在標高3952公尺玉山主峰，變成美麗銀色世界，吸引遊客開車上山賞雪景，除玉山主峰銀白世界，阿里山公路105K至109.5K路旁結霜，在塔塔加遠眺玉山主峰雪景夢幻迷人。

這幾天睛空萬里，在嘉義平地空曠處、仁義潭就能遠眺玉山雪景，白天、黃昏各有不同景觀，攝影愛好者徐國楨拍攝玉山白雪夕陽映照，有如金礦山閃閃發亮，讓人著迷。蘇家弘說，玉山雪景重現嘉義出身台灣美術巨擘陳澄波，創作油畫作品「玉山積雪」美景，讓人著迷。

玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供
玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供
攝影愛好者徐國楨拍攝玉山積雪夕陽映照有如金礦山不同景觀。圖／徐國楨提供
攝影愛好者徐國楨拍攝玉山積雪夕陽映照有如金礦山不同景觀。圖／徐國楨提供
玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供
玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供
玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供
玉山主峰過年降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，這幾天睛空萬里，嘉義平地就遠眺玉山雪景，重現台灣美術巨擘陳澄波「玉山積雪」作品美景，龍年春節玉山瑞雪兆豐年。圖／蘇家弘提供

嘉義 玉山國家公園

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