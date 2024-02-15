開工日晴朗溫暖 入夜變天北東轉短暫雨

今天開工日，天氣風險公司天氣分析師方俊元表示，今天清晨受到輻射冷卻作用影響，各地的清晨低溫極值都還是有下降到15度以下，最低溫出現在新竹峨嵋10.7度，感受還是較寒冷。

不過，方俊元表示，台灣周圍仍是高壓迴流的東南至偏南風環境，在天亮後氣溫就會逐漸回升，預估北部高溫可以回升到25-28度、東部25-26度、中南部27-29度。

今天白天的天氣各地也大致都還會是晴到多雲，較穩定的好天氣。方俊元表示，只有台東雲量較多，並偶有飄雨機會。

各地今天晚上將迎來一波變化。他說，今晚逐漸有鋒面將快速接近並影響，北部、東部受影響較多，深夜北部雲量增多，並開始陸續有降雨發生，東部也很快開始受影響。這波鋒面所夾帶的水氣含量沒有很多，雨勢應該不會太大。

方俊元表示，明天在清晨鋒面通過後，是東北季風環境，受東北季風影響，北部、東部仍會是雲量較多，並有短暫雨的天氣，其他各地則是晴到多雲。

氣溫方面也會有一波變化，方俊元表示，北東部高溫將由27-29下降至15-18度，氣溫下降幅度相當明顯。中南部則是影響較小，只有略下降2-3度。清晨仍有較低氣溫出現，北部可以來到12度左右，其他各地大約在14-16度。

周六補班日，方俊元表示，東北季風就快速減弱，水氣也有減少趨勢，清晨有輻射冷卻作用影響氣溫仍較低，隨著環境逐漸轉東南至偏南風，白天高溫就會再次逐漸回升。

周六天氣方面，方俊元說，會轉較穩定一些，目前看來周末期間一直到下周二上半天都還是較好的天氣。下周二下半天有另一波鋒面將要通過，屆時又會迎來一波變化，持續觀察。