年代旅遊擬提告 越南地接社深夜發聲：只希望拿回款項

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包。年代旅遊昨發表聲明稱，事件引爆點為其代旅客反應餐食疑似冷凍魚，引發地接社不滿，後續將提告。越南地接Winner國際旅行社今天凌晨則回應，對於不實指控都已澄清，只希望年代旅遊履行合約支付全款。

年代旅遊昨天晚間發表聲明指出，丟包原因主因地接反悔協議，出團前在前桃園旅遊公會理事長見證下，雙方協議年代旅遊先支付70萬元房間費用給地接Winner，2月26日結清尾款。旅遊安排第一天，因客人反應餐食疑似冷凍魚，公司向地接反應卻引發地接不滿，並改口不照協議要現收團款。

年代旅遊指出，此事件嚴重影響旅客權益，並重創年代旅遊聲譽。年代旅遊將主動提告越南旅行社，且請求外交部及越南辦事處，共同討回旅客權益。

對此，越南Winner國際旅行社今凌晨也發表聲明表示，公司持續以人道主義為原則，在未收到年代旅遊欠款之際，以旅客權益為先於2月14日先行協助所有旅客順利搭機回台，且在台灣觀光署及台灣品質保障協會居中協調下，雙方於2月12日同意，並重新簽訂一份新的付款合約，年代旅遊負責人林大鈞承諾絕對按時履行合約，不會延後付全款。

Winner國際旅行社指出，很遺憾因最後一個航班為2月14日晚間7點55分起飛，林大鈞別有用心將當天原本下午4點的記者會延後至晚間9點，且依然持續抹黑Winner國際旅行社，但他的各種不實指控並無任何新說詞，Winner國際旅行社先前受訪都已經澄清過，只希望林大鈞按照2月12日雙方最後商議的結果履行合約並支付全款。

Winner國際旅行社也說，交通部觀光署已進行說明，整起事件是因年代旅遊欠越南地接旅行社團費款項，故造成部分地接社不接待旅客之纠紛。既然已有台灣官方的正式說法，就不再針對年代旅遊諸多不實指控多做解釋，並保留追訴其法律責任的權利。

Winner國際旅行社表示，目前已兩次以人道主義原則，第一天接機開始走行程，並於第五日協助將全團292名旅客平安順利送上飛回台灣的飛機。大家也可以發現，過去幾天大部分旅客都指責年代旅遊。相較之下，Winner國際旅行社收到更多的是台灣旅客的理解與鼓勵，對此感到欣慰。