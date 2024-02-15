台灣醫師老化 均齡51.5歲

哪種職業沒有退休年齡、平均年齡最高？答案是醫師。醫師公會全國聯合會統計，我國醫師平均年齡為五十一點五歲，其中急診專科醫師平均年齡四十四點六歲最年輕，婦產科醫師平均五十六點七歲相對資深，仍在濟世救人的最老醫師高齡一○五歲，人瑞級醫師約十人，相當驚人。

台灣醫師愈來愈老 製表／元氣中心 我國執業醫師共分為廿三科別，醫師公會全國聯合會登錄資料顯示，平均年齡最高的前三科別為婦產科、家醫科（五十四歲）、眼科（五十三點七歲）；最年輕為急診科、放射腫瘤科（四十六點九歲）、麻醉科（四十八點二歲）。內、外、婦、兒、急等五大科，除了急診，其餘平均年齡均超過五十歲。

醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，早期醫學教育未分科，而這些人瑞醫師均為一般科，不管什麼疾病患者都可提供醫療服務；服務場域以基層診所為主，大都自己開業，只要有病人掛號就持續看診。

衛福部醫事司長劉越萍指出，醫師沒有退休年齡限制，但為了確保其醫療專業能力，衛福部持續與醫師公會溝通，目前透過每六年一次繼續教育，確保醫師仍可提供正確醫療服務。

周慶明說，醫師屬於自然淘汰的行業，如果無人掛號或醫師狀況不佳，當然就無法繼續執業，因此不必限制年齡。

醫師年齡偏高，是否讓醫界出現斷層？周慶明表示，每年固定一三○○名醫學系學生考取醫師執照，但每年醫師死亡人數低於一三○○人，這正是老醫師愈來愈多的主因，目前全國醫師約五點五萬人，然真正讓人擔憂的是各科別醫師嚴重不均。

以兒科醫師為例，二十多年前，每年約有四十萬新生兒，去年僅剩十三萬多人，少子化造成客源銳減，讓年輕醫師鮮少將兒科列為主要目標。台灣兒科醫學會發現，小兒科住院醫師招募不易，每年表定一三○人，但預估今年八月一日截止時頂多招募九十人。

國人生育率下降，不少兒科醫師哀嘆「看不見未來」，健保署決議提高基層專科醫師照護未滿四歲兒童的醫療加成。周慶明呼籲，衛福部應針對特殊科別，給予支援鼓勵，讓年輕醫師投入。

婦產科也遭遇相同困境，該醫學會理事長陳思原指出，婦產科醫療糾紛多、工作環境辛苦，常得隨叩隨到，而待遇一般，以致近年各大醫院招生困難，前幾年很難招滿，近期則略有改善，約可達九成四。