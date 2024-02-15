護師夜班獎勵分層級 社區醫院要抗議

爲解決醫療院所護理師人力短缺，衛福部依不同醫院層級給予夜班獎勵，其中地區醫院大夜班六百元、小夜班四百元，遠低於醫學中心大夜班一千元、小夜班六百元。為此，社區醫院協會預定於三月八日號召一、二千人上街抗議，地點為鄰近行政院、立法院的中山南路，另不排除直接至衛福部前表達不滿。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，護理師夜班獎勵政策施行後，在地區醫院服務的護理師每月輪值夜班薪資將比醫學中心同業少了近九千元，一年相差十一萬至十二萬元，做一樣的事，但薪水卻較少，估計至少一成護理師選擇跳槽，這讓部分地區醫院必須再多關床，甚至可能關門。

「護理師夜班獎勵應不分層級，並應納入白班。」朱益宏說，目前規畫三月八日上街抗議，下周將召開臨時理監事會議，討論確切時間、地點；下周起，將陸續拜會國民黨、民眾黨及民進黨立院黨團，尋求各界支持及共識。

衛福部核准台北新店慈濟醫院、雙和醫院納入醫學中心，朱益宏表示，此舉打破原先台北區八家醫學中心上限，可能讓輕症小病患者也至醫學中心看病，分級醫療制度破功；社區醫院協會將透過下個月街頭抗議，表達不滿。

對於社區醫院協會即將上街抗議，台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，支持該協會爲護理師爭取權益，另建議衛福部在發放護理師夜班獎勵時，應該要有優先順序，例如，針對開刀房、加護病房、急診等特殊單位護理師給予獎勵金。

「關鍵在於政府強化醫療機構的經營及財務韌性，才能給予護理師更好的待遇。」洪子仁說，衛福部應盡量保障今年健保醫療點值一點為○點九五元，並讓未來每年健保總額成長率至少百分之六以上，才能保障民眾醫療品質。