強化幼童醫療 診所點數調升

基層診所兒童醫療量能與護理人力嚴重不足，為此，衛福部健保會最近通過「強化未滿四歲兒童之基層專科醫師照護」及「因應基層護理人力需求，提高一至卅人次診察費」等兩項預算，預計四月公告上路，屆時不管科別，醫師只要照護四歲以下幼童，健保點數將調升一成三，提高收治誘因。

台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，台灣少子化問題嚴重，這意味著兒科病人愈來愈少，健保給付當然跟著變少，連帶影響小兒科醫師待遇；此外，因欠缺臨床收治經驗，未來台灣兒科醫師還可能至國外受訓，增加實戰經歷。

前中央健康保險局總經理張鴻仁建議，比照新加坡公醫制度，「廢除總額制度、提高健保費率」，鬆開限制，多採取自費，讓醫院幫兒科醫師、護理師加薪；台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，應調高健保對小兒科給付，另以補貼政策，例如，公務預算補貼專責與責任醫院兒科醫師薪資，讓年輕醫師願投入兒科。

對於醫界呼籲，健保署首先強化未滿四歲兒童的基層專科醫師照護項目，希望可提高照護品質。醫務管理組組長劉林義表示，該新制四月上路，共編一點二二五億元，屆時不限專科，只要收治未滿四歲幼兒，點數調升一成三。

目前現行整形外科、骨科、泌尿科及神經外科醫師診治未滿四歲兒童，並申報一至三十人次門診診察費時，給予點數加成百分之十，其餘專科含兒科為加成百分之九；「強化未滿四歲兒童之基層專科醫師照護」新制不限專科均調升加成點數為一成三。劉林義強調，所有科別醫師都可能收治未滿四歲病童，不希望不同科別加成不同，因此，將加成調整趨於一致。

另「因應基層護理人力需求，提高一至卅人次診察費」編列預算六點五九三億元。劉林義說，此為獎勵基層診所為護理師調薪，健保署調查，護理師月薪如六萬元，調升一個投保等級，需加薪三千元；健保這次提升護理人員照護品質的門診診察費健保點數，由六點調升至十二點，希望讓護理師加薪。

醫師公會理事長周慶明表示，診所護理師短缺壓力沉重，自身診所徵人啟示張貼一年多沒人應徵；因護理師不足，他有時須先停止看診，先至隔壁房間幫其他病人打針、抽血，分身乏術。