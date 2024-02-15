急診醫師 50歲前多離職開業

各專科醫師平均年齡揭祕！我國醫師平均年齡為五十一點五四歲，最年輕者為急診醫師，平均年齡四十四點六一歲；對此，急診醫學會榮譽理事陳維恭解釋，並非年輕世代醫師特別喜歡急診專科，而是該科需輪值夜班，處理緊急傷病，身體吃不消，因此，早早離開急診，選擇在外開業。

陳維恭表示，跟其他傳統專科相比，急診專科成立時間較晚，急診醫學會於一九九四年成立、一九九八年被認定為急診專科，因此，醫學會成員年齡相對較輕，但並不代表沒有危機。

「急診專科常見七年之癢」陳維恭笑稱，不少急診醫師在急診輪班七年後，自覺體能消退，常萌生離開動機，思考是否繼續輪班。再者，即將邁入五十歲時，考慮層面更為實際，如果在醫院已無往上爬升機會，難以擔任副院長、行政職，大都選擇離開醫院，自行開業。

「很少在急診室，看到五十多歲的醫師。」陳維恭說，急診部門必須輪班，需要體力好的醫師，以致發展出現其局限性；再者，急診被喻為較沒有成就感的專科，鮮少聽聞急診名醫，且沒有固定病人，因此，病人沒有忠誠度，也無法創造需求，另幾乎沒有自費市場，累積種種因素，也讓許多新一代年輕醫師盡量不選急診專科。

陳維恭表示，急診是社會安全網重要一環，盼政府改善急診執業環境，提供誘因，才能留住經驗豐富的資深醫師，並吸引年輕醫師投入此醫學領域。