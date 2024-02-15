大樂透出包補救 可對獎2次

大樂透提前封牌搞烏龍，台彩公司昨天宣布補救措施，十三日傍晚購買的大樂透可以對獎兩次，即十三日獎號及十四日獎號擇一對獎，如果兩期均有中獎，消費者可選擇較高中獎金額兌領獎金。

主管公益彩券發行的財政部國庫署則已要求台彩今天赴財政部報告出錯原因，檢討內控疏失。

十三日開獎的第十八期大樂透，銷售截止時間應為晚上八時，但民眾當天下午四時卅五分至晚上八時所投注的大樂透，卻成了第十九期、十四日才開獎的大樂透，投注站業者反映此狀況可能影響消費者權益。

台彩昨宣布依彩券票面銷售時間為準，十三日下午四時卅五分至晚上八時買到的第十九期大樂透，有兩次對獎機會，即十三、十四日兩天的大樂透及春節大紅包開獎獎號，皆可做為對獎依據，若十三日獎號未中獎，可續對十四日獎號。

若十三日、十四日皆中獎，民眾可擇一以中獎金額較高者兌領。若十三日中獎金額較高，要依「問題彩券」兌獎程序，民眾須到中國信託銀行國內各營業單位或指定金融機構，填寫申請表並交付彩券正本，驗證後才能兌領獎金；若十四日中獎金額較高，則按正常兌獎程序。

財政部國庫署也要求台彩今赴財政部報告，官員表示他們很納悶，第四屆發行都沒問題，為何第五屆才剛開始就出狀況，且台彩與系統商Intralot合作多年，實在不該犯這種錯誤；針對台彩稱誤設系統銷售時間導致出錯，財政部比較擔憂內控環節出問題，將先聽取台彩報告後，再決定後續處理方式。