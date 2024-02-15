聽新聞
test
0:00 / 0:00

出版+NGO讀字樂園 把海盜船搬進書展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

想坐在旋轉木馬上看書，體會雲霄飛車般的閱讀經驗？二○二四台北國際書展下周二於世貿一館開幕，因應本屆主題「閱讀造浪」，參展的獨立出版聯盟向遊樂園租借園內設施，把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯和雲霄飛車搬進書展，打造一座全世界獨一無二、歡樂溫暖的「讀字樂園」。

去年的台北國際書展，獨立出版聯盟與NGO團體聯手將鷹架化為書架，打造為「讀字工地」，今年他們再度攜手打造「讀字樂園」。策展團隊指出，希望透過「讀字樂園」，提醒所有讀者與做書的人，「閱讀是一件快樂的事」，趕快打開一本書，找尋自己的樂園。

獨立出版聯盟理事長陳夏民指出，他們真的從遊樂園借來旋轉木馬，由NGO團體進駐邀讀者共乘，象徵「社會工作者要的不是衝撞和對立，而是像旋轉木馬一樣，搭構起想像和現實的橋梁，為台灣帶來夢想和溫暖」。

此外，本屆諸多攤位，將採可回收使用的設計，也是特色之一。主題國荷蘭館，由曾在台南打造「河樂廣場」的荷蘭建築師事務所MVRDV操刀設計，展館採可回收材料，可重複拆卸組裝。

今年台北國際書展除延續十八歲以下免票入場的優惠，還首次推出「門票全額抵用金」，購票入場的讀者可獲得與門票同額的「門票抵用金」，於書展消費可一次全額折抵，等於免門票入場。符合文化幣資格的青年，現場持文化幣入場享免門票優惠。

台北國際書展 荷蘭

延伸閱讀

影／瑞典最大遊樂園驚傳大火 釀成22傷、1男子下落不明

台灣遊樂園始祖「三桃山遊樂園」 超冷門但至今營業超過80年！

高市府推出限量賞鴨航班 冬日遊樂園免費領票玩

2024台北國際書展／打造「讀字樂園」把雲霄飛車搬進書展

相關新聞

台灣醫師老化 均齡51.5歲

哪種職業沒有退休年齡、平均年齡最高？答案是醫師。醫師公會全國聯合會統計，我國醫師平均年齡為五十一點五歲，其中急診專科醫師...

急診醫師 50歲前多離職開業

各專科醫師平均年齡揭祕！我國醫師平均年齡為五十一點五四歲，最年輕者為急診醫師，平均年齡四十四點六一歲；對此，急診醫學會榮...

強化幼童醫療 診所點數調升

基層診所兒童醫療量能與護理人力嚴重不足，為此，衛福部健保會最近通過「強化未滿四歲兒童之基層專科醫師照護」及「因應基層護理...

大樂透出包補救 可對獎2次

大樂透提前封牌搞烏龍，台彩公司昨天宣布補救措施，十三日傍晚購買的大樂透可以對獎兩次，即十三日獎號及十四日獎號擇一對獎，如...

年代旅遊擬提告 越南地接社深夜發聲：只希望拿回款項

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項問題，導致上百名旅客於富國島遭丟包。年代旅遊昨發表聲明稱，事件...

亂丟電動情趣用品 專家：小心爆炸

不管單身或有伴侶者，皆有機會購買情趣產品，因相關產品推陳出新，卻鮮少民眾知道處理廢棄情趣用品的流程，專家提醒民眾不該任意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。