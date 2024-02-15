出版+NGO讀字樂園 把海盜船搬進書展

想坐在旋轉木馬上看書，體會雲霄飛車般的閱讀經驗？二○二四台北國際書展下周二於世貿一館開幕，因應本屆主題「閱讀造浪」，參展的獨立出版聯盟向遊樂園租借園內設施，把旋轉木馬、海盜船、咖啡杯和雲霄飛車搬進書展，打造一座全世界獨一無二、歡樂溫暖的「讀字樂園」。

去年的台北國際書展，獨立出版聯盟與NGO團體聯手將鷹架化為書架，打造為「讀字工地」，今年他們再度攜手打造「讀字樂園」。策展團隊指出，希望透過「讀字樂園」，提醒所有讀者與做書的人，「閱讀是一件快樂的事」，趕快打開一本書，找尋自己的樂園。

獨立出版聯盟理事長陳夏民指出，他們真的從遊樂園借來旋轉木馬，由NGO團體進駐邀讀者共乘，象徵「社會工作者要的不是衝撞和對立，而是像旋轉木馬一樣，搭構起想像和現實的橋梁，為台灣帶來夢想和溫暖」。

此外，本屆諸多攤位，將採可回收使用的設計，也是特色之一。主題國荷蘭館，由曾在台南打造「河樂廣場」的荷蘭建築師事務所MVRDV操刀設計，展館採可回收材料，可重複拆卸組裝。

今年台北國際書展除延續十八歲以下免票入場的優惠，還首次推出「門票全額抵用金」，購票入場的讀者可獲得與門票同額的「門票抵用金」，於書展消費可一次全額折抵，等於免門票入場。符合文化幣資格的青年，現場持文化幣入場享免門票優惠。