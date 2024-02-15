與充氣娃娃「分手」 也能環保減碳

昨天為西洋情人節，部分民眾會購買矽膠充氣娃娃作伴，但部分購買者使用後不知如何處理，隨意棄置在路旁或河邊，導致民眾誤認為「浮屍」，引發虛驚。情趣用品業者建議，在淨零減碳年代，廢棄的矽膠娃娃也須資源回收，環境部則建議民眾可先取出鋰電池，其餘部分再依地方環保單位分別回收。

情趣用品業者指出，購買矽膠充氣娃娃的消費者，不限單身者，部分消費者認為結交伴侶需花費時間及金錢，還要噓寒問暖及注意對方情緒，因為覺得麻煩，索性購買矽膠娃娃，以滿足平時生、心理需求，也透過矽膠娃娃舒緩心情。

然而，情趣用品業者發現，多數購買矽膠娃娃的消費者，一旦面臨搬家、擁有伴侶或娃娃受損，需與矽膠娃娃分離時，多不曉得如何處理。業者指出，曾有民眾以為矽膠娃娃可整尊回收，直接扛著矽膠娃娃，交給資源回收車的清潔人員，部分民眾更因矽膠娃娃屬於情趣用品、是較敏感的物品，甚至將娃娃裝進大垃圾袋，丟進垃圾車，深怕其他人發現。

以往更因矽膠娃娃體積大、處理不易，被民眾堆放在街區轉角或棄置於河邊，使夜歸行人行經時，被垃圾堆中的矽膠娃娃嚇到，也有民眾誤以為河中出現浮屍，報警後才發現為烏龍一場。

情趣用品業者指出，部分業者會協助消費者回收處理，購買或需丟棄時可以詢問店家，但處理矽膠娃娃的方式，並不如想像中複雜及困難。業者說，民眾可用美工刀，將欲丟棄的矽膠娃娃身體剖半，手腳部分也從中間切開，較易拆除外層材料，拿掉眼珠、拆除骨架及衣服後，只要剁碎其餘矽膠零組件，無法看出身形即可，後續再按照可回收及一般垃圾丟棄，不僅環保，丟垃圾時也不怕其他人的眼光。

環境部循環署副署長許智倫表示，由於矽膠娃娃並非數量眾多的大型廢棄物，目前不像處理手機，與3C店家合作，於店面設置回收處；因此建議可先取出矽膠娃娃體內的電池等電器類物品，剩餘部分再以一般垃圾處理。他說，部分民眾認為情趣用品有個人衛生問題，建議在丟棄前可先清潔，後續再依各地方環保單位的規定處理。