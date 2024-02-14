醫界大家長認「看到血就興奮」 最後卻沒選外科原因曝光

國內各專科醫師平均年齡揭秘，執業醫師平均為51.54歲，最年輕是急診醫師，平均年齡44.61歲，最資深的是婦產科為56.72歲，目前國內最老醫師高齡為105歲，人瑞級醫師共計10人，由於各科醫師平均年齡破5字頭，僅急診平均年齡還在「壯年」，外界憂心，國內醫師人力是否會出現斷層。

對此，醫師公會全聯會理事長周慶明說，國內每年固定有1300名醫學系學生考取醫師執照，但每年醫師死亡人數卻未達1300人，因此，醫師人力沒有銜接不上的問題，目前全國醫師已達5.5萬人，且仍會持續上升；雖然醫師人力不會出現斷層，但各科別醫師人力恐出現不均，衛福部於這方面應多注意。

「我是看到血會興奮的人，如果外科沒那麼辛苦，現在應該是一名外科醫師。」專科為耳鼻喉科的周慶明說，在住院醫師期間，其實對外科非常有興趣，「看到血真的很興奮」，但外科醫師需要開刀、值大夜班，值班後又是開刀，真的是太辛苦了，才選擇耳鼻喉科。

國內各科別醫師人力的變化，常隨著醫療環境及政府獎勵有所不同。周慶明指出，如民國70年左右，當時生育率高，婦產科、小兒科為一時之選，隨後民國80年左右，開始走向眼科、耳鼻喉科等「小科」，至民國105年左右，為出現內、外、婦、兒、急診五大皆空情形，隨著政府提供多項獎勵措施，才漸漸開始補足人力。

周慶明說，近期發現，受到國人生育率下降及少子化因素，兒科醫師多看不見未來，而開始出現減少的趨勢，衛福部健保署將提高基層專科醫師針對未滿4歲兒童的照護加成，更顯重要，呼籲應針對特殊科別，給予更多的支援及鼓勵，讓年輕醫師願意勇敢投入。