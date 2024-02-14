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新冠變異株JN.1傳染力強？ 開業醫：有民眾出現「1狀況」就確診

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
開業醫師指出，新冠、流感疫情增溫，診所門診量暴增，很多民眾等候看診。本報資料照片
開業醫師指出，新冠、流感疫情增溫，診所門診量暴增，很多民眾等候看診。本報資料照片

新冠病毒JN.1變異株在國內外均成主流，公衛專家指出，JN.1變異株的特性是免疫逃脫較強、傳染力較高，春節期間恐是傳染高峰期。年假即將結束，基層診所陸續恢復開業，醫師表示，臨床確實觀察到流感、新冠患者人滿為患；醫學中心急診醫師則指出，入冬以後疫情狀況類似，患者輕、中、重症都有。

醫師公會全聯會理事長、開業醫師周慶明表示，診所昨天恢復營業，第一線觀察流感、新冠確診者都有增加，「流感、確診者都很多」，預估疫情將在年後達到高峰，再逐漸緩和；根據自身開業20年以上的經驗，民眾趕在春節連假前就醫，診所通常人滿為患，且狀況會持續至年後。

周慶明指出，近期就醫的多是輕症患者，不分年齡層人數均眾多，且症狀「千變萬化」，有患者僅有輕微流鼻涕、喉嚨不適，經快篩竟確診新冠肺炎，與過去新冠肺炎患者因高燒、酸痛就醫的情況不同，不過也可能是患者返家後症狀才逐漸嚴重，這需要更多觀察；至於流行變異株，因診所只會進行快篩確診，要至醫院才會知道病毒株定序。

在醫院端，胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書發文表示，一位6旬婦人因肺炎住院，先試驗出流感病毒，隨後又檢出黴漿菌、肺炎鏈球菌，引發重症、大白肺插管。台大醫院急診醫學部主任黃建華則表示，入冬後新冠疫情狀況差異不大，近期收治的患者病例分布輕、中、重症都有，其中不少人需要住院。

新冠肺炎 春節 流感病毒 醫師

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