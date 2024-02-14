把握好天氣 用Google地圖、Pixel手機這些實用功能為年假完美收心

年假一轉眼來到最後一天，把握好天氣在近郊走走，為假期完美收心。運用Google地圖與Pixel手機的幾個實用小功能，讓城市探險、親友相聚更有樂趣。

點開「室內實景功能」即可輕鬆查看建築物內部，包括商店、機場或酒店，路痴必備，展開一場不怕迷路的都市叢林探險。而在台灣也已經有多處可以使用「沉浸式實景功能」，幫助民眾身歷其境、用不同角度欣賞龍山寺、台中歌劇院等知名觀光景點，更可以拉動時間滑桿、查看該地點不同時間的天氣和擁擠程度來規劃行程，或是不想塞車在線上神遊也可以。出門時，則運用即時導引資訊，檢視即時路況、避免塞車問題，或者隨時透過地圖輕鬆找到鄰近的行動充電站，讓國內旅遊變得更順暢。

不只是都市探索，Google地圖還能協助打造你專屬的最佳踏青路線。如果你想搭乘火車體驗沿途風景、免去一路轉乘的麻煩，或者你希望能在搭乘大眾運輸工具或步行時，選擇一條輪椅友善的路線，可以試著在調整路線並顯示路徑的設定中，選取「有無障礙設施」、「轉乘次數最少」等選項，打造個人化最佳路徑。

如果你想在春節和家人一同體驗台灣山林之美，也可以運用Google地圖搜尋國家公園的名稱，就能在畫面上全覽必去景點標記和國家公園的入口指示，並預先下載離線地圖。同時，也可以選擇分享位置資訊給沒有同行的親朋好友，請他們針對你們預設的行程設定通知，查看你們回到登山口停車場的時間，確保出遊安全。