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把握好天氣 用Google地圖、Pixel手機這些實用功能為年假完美收心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Google地圖沉浸式實景功能。圖／Google台灣提供
Google地圖沉浸式實景功能。圖／Google台灣提供

年假一轉眼來到最後一天，把握好天氣在近郊走走，為假期完美收心。運用Google地圖與Pixel手機的幾個實用小功能，讓城市探險、親友相聚更有樂趣。

點開「室內實景功能」即可輕鬆查看建築物內部，包括商店、機場或酒店，路痴必備，展開一場不怕迷路的都市叢林探險。而在台灣也已經有多處可以使用「沉浸式實景功能」，幫助民眾身歷其境、用不同角度欣賞龍山寺、台中歌劇院等知名觀光景點，更可以拉動時間滑桿、查看該地點不同時間的天氣和擁擠程度來規劃行程，或是不想塞車在線上神遊也可以。出門時，則運用即時導引資訊，檢視即時路況、避免塞車問題，或者隨時透過地圖輕鬆找到鄰近的行動充電站，讓國內旅遊變得更順暢。

不只是都市探索，Google地圖還能協助打造你專屬的最佳踏青路線。如果你想搭乘火車體驗沿途風景、免去一路轉乘的麻煩，或者你希望能在搭乘大眾運輸工具或步行時，選擇一條輪椅友善的路線，可以試著在調整路線並顯示路徑的設定中，選取「有無障礙設施」、「轉乘次數最少」等選項，打造個人化最佳路徑。

如果你想在春節和家人一同體驗台灣山林之美，也可以運用Google地圖搜尋國家公園的名稱，就能在畫面上全覽必去景點標記和國家公園的入口指示，並預先下載離線地圖。同時，也可以選擇分享位置資訊給沒有同行的親朋好友，請他們針對你們預設的行程設定通知，查看你們回到登山口停車場的時間，確保出遊安全。

另外，也別忘了在親友團聚、出遊時留下美好回憶，透過Pixel 8與Pixel 8 Pro的「完美合照」功能，再也不怕團體照有人閉眼，每個人都能留下自己最愛的那張表情，透過Google AI運算完成大家都滿意的大合照。Pixel 8 Pro的用戶，也記得在拍影片前開啟專屬的「影片強化器」功能，同樣透過Google AI技術運算攝影模型，進一步自動調整色彩、亮度、穩定度和畫面顆粒，提升影片錄製的效果，夜拍、低光源環境下效果尤其明顯。

Pixel 8 Pro專屬影片強化器，讓團聚時光更加清晰動人。圖／Google台灣提供
Pixel 8 Pro專屬影片強化器，讓團聚時光更加清晰動人。圖／Google台灣提供
在Google地圖輸入「充電」即可顯示附近電動車充電站資訊。圖／Google台灣提供
在Google地圖輸入「充電」即可顯示附近電動車充電站資訊。圖／Google台灣提供
可以用表情符號來標記自己在Google地圖上最愛的地點，或是命名自己Google地圖上設立的清單，有趣又一目了然。圖／Google台灣提供
可以用表情符號來標記自己在Google地圖上最愛的地點，或是命名自己Google地圖上設立的清單，有趣又一目了然。圖／Google台灣提供
透過完美合照，讓Google AI技術幫你留住團圓合照的精彩瞬間。圖／Google台灣提供
透過完美合照，讓Google AI技術幫你留住團圓合照的精彩瞬間。圖／Google台灣提供
Pixel 8系列使用者可以透過專屬的「魔術降噪」功能調整影片中的干擾聲音。圖／Google台灣提供
Pixel 8系列使用者可以透過專屬的「魔術降噪」功能調整影片中的干擾聲音。圖／Google台灣提供
透過分享位置資訊的新功能，更精準的協調聯絡，不怕雞同鴨講找不到位置。圖／Google台灣提供
透過分享位置資訊的新功能，更精準的協調聯絡，不怕雞同鴨講找不到位置。圖／Google台灣提供

塞車 影片 觀光景點

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