春節出入境人潮恢復疫情前88％ 平均每日815架次航班

不少人利用春節連續假期出國旅遊，交通部民用航空局統計，春節期間國際線入出境航班平均每日815架次，已恢復至疫情前88%，過境航班更恢復94％；國內線則疏運近15萬人次。交通部長王國材今前往民航局北部飛航園區及松山機場了解疏運情況，並指示民航局視情啟動疏運ABC計畫。

民航局統計，自2月7日至2月13日，台北飛航情報區國際線入、出境平均每日815架次，較去年增加24.62%，已達疫情前2019年日平均值88.01%；過境平均每日624架次，較去年增加20.46%，已恢復至疫情前94.12%；桃園國際機場起、降平均每日677架次，較去年增加21.54%，為疫情前92.36%。

王國材今由交通部航政司長韓振華、民航局長何淑萍陪同，前往民航局北部飛航園區及松山機場瞭解疏運情況，並慰勉工作人員堅守崗位。他也特別指示民航局，應再留意疏運情形，視情啟動疏運ABC計畫。

民航局指出，春節期間，各機場國內線飛航2030架次，載運近15萬人次，平均載客率81％，平均每日約1.8萬人次，其中以2月11日（初二）近2.1萬人次最高。松山機場國際及兩岸航線約飛航320架次，載運近6.2萬人，平均載客率約83％。