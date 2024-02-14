未配合防疫噴藥遭罰 房東憂租客繳不起罰鍰幫寫意見書

登革熱疫情高峰雖已過，但是仍有零星病例發生。為消除滅登革熱孳生源，部分地區會採取噴藥，甚至進入家中消毒。高雄某處租屋房客因為不熟悉作業流程，錯過通知時間，導致未及時配合噴藥，因此遭到開罰，甚至出動房東幫忙寫「意見書」希望可以從輕處理。

疾管署發言人羅一鈞表示，根據疾管署最新疫情統計，登革熱疫情近期趨緩，最近一周新增3例（分別在2例高雄、1例台南）今年目前累計155例本土病例，未有死亡病例數；而去年累積26388例本土病例。

雖然登革熱疫情高峰已過，但是仍有病例發生。高雄市衛生局副局長潘炤穎說，若是有需要入家戶噴藥消毒，會在執行前24小時前通知，若是有人在家會當面說明，沒有人在家的話會張貼公告通知。若是住戶拒絕、規避防疫工作，則會依據傳染病防治法開罰。

高雄某處租屋房客因為工作早出晚歸，並且誤以為噴藥後可以等下一次再噴，因此遭到高雄市衛生局開處上萬元罰鍰。房東收到開罰公文後，除了通知房客外，也填寫「陳述意見記錄表」，希望政府可以取消罰鍰或是從輕處理。房東表示，房客平常在工廠工作，薪水不高，擔憂難以負擔高額罰鍰，並且該房客並非故意拒絕或是不配合防疫。

潘炤穎指出，若是發現違規個案會通知該地所有權人，如果有租賃契約存在，不管是親友還是租客會由所有權人通知。沒有配合噴藥依規定可以開罰6萬至30萬元，但是若是後續有配合補噴藥或是有提出「陳述意見」，原則上會從輕裁處，但也會考量當時疫情嚴重程度。反之若是沒有出現解決，每隔30天會加倍罰鍰。

潘炤穎說，目前高雄的登革熱疫情雖然趨緩，但仍然沒有中斷，近一個月內仍有零星個案發生，仍然要持續撲滅病媒蚊，也會對確定病例周邊範圍做疫調、噴藥、孳生源清除。