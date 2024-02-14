快訊

PLG／情人節分手！林冠綸交出攻城獅總教練兵符

影／恆春沙灘車驚傳遊客翻車殞命 6好友墾丁年假變了調

蘋果美學沒了？Apple任職最久設計師將退休 舊團隊幾乎走光了

未配合防疫噴藥遭罰 房東憂租客繳不起罰鍰幫寫意見書

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
高雄某處租屋房客因為不熟悉作業流程，錯過通知時間，導致未及時配合噴藥，因此遭到開罰，甚至出動房東幫忙寫「意見書」希望可以從輕處理。高雄市登革熱噴藥滅蚊工作。本報資料照片
高雄某處租屋房客因為不熟悉作業流程，錯過通知時間，導致未及時配合噴藥，因此遭到開罰，甚至出動房東幫忙寫「意見書」希望可以從輕處理。高雄市登革熱噴藥滅蚊工作。本報資料照片

登革熱疫情高峰雖已過，但是仍有零星病例發生。為消除滅登革熱孳生源，部分地區會採取噴藥，甚至進入家中消毒。高雄某處租屋房客因為不熟悉作業流程，錯過通知時間，導致未及時配合噴藥，因此遭到開罰，甚至出動房東幫忙寫「意見書」希望可以從輕處理。

疾管署發言人羅一鈞表示，根據疾管署最新疫情統計，登革熱疫情近期趨緩，最近一周新增3例（分別在2例高雄、1例台南）今年目前累計155例本土病例，未有死亡病例數；而去年累積26388例本土病例。

雖然登革熱疫情高峰已過，但是仍有病例發生。高雄市衛生局副局長潘炤穎說，若是有需要入家戶噴藥消毒，會在執行前24小時前通知，若是有人在家會當面說明，沒有人在家的話會張貼公告通知。若是住戶拒絕、規避防疫工作，則會依據傳染病防治法開罰。

高雄某處租屋房客因為工作早出晚歸，並且誤以為噴藥後可以等下一次再噴，因此遭到高雄市衛生局開處上萬元罰鍰。房東收到開罰公文後，除了通知房客外，也填寫「陳述意見記錄表」，希望政府可以取消罰鍰或是從輕處理。房東表示，房客平常在工廠工作，薪水不高，擔憂難以負擔高額罰鍰，並且該房客並非故意拒絕或是不配合防疫。

潘炤穎指出，若是發現違規個案會通知該地所有權人，如果有租賃契約存在，不管是親友還是租客會由所有權人通知。沒有配合噴藥依規定可以開罰6萬至30萬元，但是若是後續有配合補噴藥或是有提出「陳述意見」，原則上會從輕裁處，但也會考量當時疫情嚴重程度。反之若是沒有出現解決，每隔30天會加倍罰鍰。

潘炤穎說，目前高雄的登革熱疫情雖然趨緩，但仍然沒有中斷，近一個月內仍有零星個案發生，仍然要持續撲滅病媒蚊，也會對確定病例周邊範圍做疫調、噴藥、孳生源清除。

房客 疫情 登革熱

延伸閱讀

巴西登革熱肆虐 將展開疫苗接種

巴西登革熱肆虐 里約及巴西利亞進入緊急狀態

巴西爆登革熱疫情 可能造成神經系統不可逆損傷

嘉義縣擴編250萬元防堵禽流感 籌設防疫物資儲備中心

相關新聞

不是腸胃炎！中醫師曝年後「這類患者」多4成

今天是大年初五，要準備收假了，不過年節過後，新冠肺炎、流感或者一般感冒的患者，約比平常增加3至4成，甚至比大吃大喝導致腸...

春節收假日湧車潮！國1台南北向路段紫爆 時速僅18公里

今天為春節大年初五，也是春節連續假期收假日，高速公路局表示，截至上午11點國道全線交通量為41百萬車公里，上午除國5北向...

JN.1變異株傳染力強 專家示警：現有疫苗保護力遇挑戰

歷經3年疫情，新冠病毒仍不斷變異，JN.1變異株在國內外均成主流。公衛專家提醒，JN.1變異株的特性是對疫苗免疫逃脫力高...

全台第3高！高雄愛滋列管存活感染者約4000人 衛生局籲全程戴套

今天是西洋情人節，高市府衛生局說，高雄市2023年新增本國籍愛滋病毒感染者112人，較2022年139人，降幅19.4%...

未配合防疫噴藥遭罰 房東憂租客繳不起罰鍰幫寫意見書

登革熱疫情高峰雖已過，但是仍有零星病例發生。為消除滅登革熱孳生源，部分地區會採取噴藥，甚至進入家中消毒。高雄某處租屋房客...

蘇花路廊現北返車潮 昨首度試辦高乘載評估效果不理想

春節連假進入尾聲，蘇花路廊北上路段昨天一直塞到深夜，今天凌晨才4時才紓解，今天再現北上車潮，上午11時起進入尖峰期，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。