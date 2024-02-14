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春節收假日湧車潮！國1台南北向路段紫爆 時速僅18公里

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午10點33分國1北向235公里發生4小客追撞事故，占用內2線車道，造成回堵2公里。圖／高公局提供
今天上午10點33分國1北向235公里發生4小客追撞事故，占用內2線車道，造成回堵2公里。圖／高公局提供

今天為春節大年初五，也是春節連續假期收假日，高速公路局表示，截至上午11點國道全線交通量為41百萬車公里，上午除國5北向頭城至坪林路段出現車多，其餘路段行車大致正常。根據高公局即時路況，中午12點國1台南系統-安定北向路段已出現紫爆，時速僅18公里。

根據高公局即時路況，中午12點國1台南系統-安定北向路段時速僅18公里、安定-麻豆北向路段時速僅34公里、豐原-台中系統北向路段時速僅29公里、汐止系統-汐止北向路段時速僅32公里，國5頭城-坪林交控北向路段時速僅36公里。

高公局指出，今天上午10點33分國1北向235公里發生4小客追撞事故，造成回堵2公里；10點57分國3北向194.2公里發生2小客追撞事故，造成回堵2公里；11點15分國1北向317.9公里發生2小客車追撞事故，造成回堵2公里，上述事故均影響整體車流順暢。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

坪林 高公局

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