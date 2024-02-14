國一返鄉車潮 新竹路段中午順暢 北上車流量逐漸增多

今天是大年初五，也是農曆春節連假最後一天，交通部高公局預估，初五整天北向壅塞，包括國一彰化至台中、苗栗至新竹等，其中，苗栗至新竹段更可能壅塞至深夜。今天中午12點，國道一號新竹路段，北上、南下車流量通順，尚未出現車潮，新竹警方指出，今天的車潮尖峰時段預估在中午過後，屆時恐會有擁擠狀況發生，呼籲用路人盡早上國道。

高公局表示，春節初三下午開始到初五整天，北向都可能壅塞，其中，苗栗至新竹可能出現大塞車。今天中午12點，國道一號新竹路段，北上、南下車流量通順，時速都有90公里以上，但北上車流量有逐漸增多跡象。

警方分析，上午未出現塞車潮主要原因為不少民眾已於初三、初四提早北上返鄉，但今天中午過後國道一號新竹段仍恐出現車潮，屆時恐會有擁擠狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。