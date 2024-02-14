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「4」哪有不吉利？店貓霸氣押它 挑中1百萬獎金刮刮樂

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
店貓霸氣押它會中大獎。圖／業者提供
店貓霸氣押它會中大獎。圖／業者提供

過年期間，刮刮樂買氣熱絡，「2,000萬超級紅包」大獎也陸續被刮出，有人排隊買彩券時，發現店貓一直壓著一張2000元的刮刮樂，幸運兒不甩尾數4號不吉利的傳說，決定挑這張被貓咪青睞的彩券，一刮中大獎100萬元。

金來億讚彩券行描述，一名年約30歲男子，過年期間到彩券行買刮刮樂試手氣，排隊時發現彩券行的店貓壓著一張2000元刮刮樂，經店員說明因為這張刮刮樂是4號，很多客人不喜歡4號，加上店貓一直坐在上面也就沒人買，但幸運兒決定挑這張，沒想到刮開後竟是100萬元大獎，他特別感謝店貓招財，一直幫他壓著這張刮刮樂，彷彿就是等著他來刮出大獎，直呼要趕快買幾條肉泥好好感謝這隻招財貓。

台彩表示，「2,000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬元，10個200萬元+賓士休旅車、1000個100萬元，統計至2月13日止，已刮出3個2000萬元、5個200萬元+賓士休旅車、170個100萬元。

刮刮樂 彩券行 紅包

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