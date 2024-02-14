遭丟包富國島旅客今搭3班機返台 首班已全登機下午抵台

台灣組團社年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項未結清問題，導致上百名旅客春節期間於富國島遭丟包，引發爭議。767位旅客分別將於昨天、今天陸續返台，今天搭乘首班越捷航空VJ844班機的旅客稍早已於富國島機場完成登機，預計下午12點51分抵達桃園機場。

數百名台灣旅客10日前往富國島旅遊，不料卻因年代旅遊與越南當地地接社款項未結清問題，導致上百名旅客遭丟包。當地地接社越南WInnER國際旅行社發布聲明稱，台灣組團社年代旅遊迄今無法付款，但考量旅客權益，將會繼續服務旅客至明天順利返台，不少旅客仍擔心行程受影響。

據了解，遭丟包富國島台灣旅客昨天已有部分搭乘一班機返台，剩餘旅客今將搭乘越捷航空VJ844、VJ3390班機及越竹航空QH9564班機陸續返台。根據桃園機場預報，3班機預計抵台時間分別為下午12點51分、3點15分及5點05分。

越南WInnER國際旅行社稍早也於富國島當地機場釋出畫面表示，今搭乘首班航班返台的旅客已全數登機。另也有旅客透露，很開心終於要回家了，感謝越南WInnER國際旅行社的照顧，台灣處駐胡志明市經濟文化辦事處今也於機場簡單關心及問候，說明富國島真的很好玩。