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收假車潮湧現 國5北向不到中午已出現壅塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道5號北向路段上午已出現車潮壅塞。圖／高公局1968網站
國道5號北向路段上午已出現車潮壅塞。圖／高公局1968網站

今天為春節連續假期初五，預計國道將出現收假車潮。根據高速公路局即時路況顯示，截至上午10點30分，國5頭城-坪林交控北向路段已出現壅塞，時速僅36公里。

高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段。利用西部國道北向之用路人，建議南部地區於上午9點前出發，中部地區於中午12點前出發，國5北向用路人儘量於上午9點前出發。

高公局也說，今天國1西螺-埔鹽、南屯-后里、苗栗-湖口北向路段；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪北向路段；國5宜蘭-坪林北向路段；國6舊正-霧峰系統西向路段；國10仁武至左營端西向路段預計下午起壅塞至晚間7、8點。

國道 坪林 高公局

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