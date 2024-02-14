越南導遊阿孝助遭丟包台人爆紅 本人曝：真誠希望幫助遊客

春節期間台灣旅客遭丟包富國島事件引發爭議。有旅客分享，其中一團透過一名越南中文導遊「阿孝」，用最快的速度聯絡到遊覽車載送，且沒有因此加收費用，獲得讚賞。而「阿孝」本人也在臉書透露，春節期間找到車輛的機會幾乎為零，但他真誠地希望能幫助遊客，也希望每個人都在富國島擁有美好的回憶。

年代旅遊（美加國際旅行社）與越南當地地接社因款項未結清問題，導致上百名旅客春節期間於富國島遭丟包，引發爭議。767位旅客分別於昨天、今天陸續返台，其中，尚未收到返台包機款項的越竹航空，經過協調仍基於人道主義及保障台灣旅客權益，決定派遣飛機載運旅客返回台灣。

遭丟包富國島的旅客於臉書社團分享指出，他們是過年參團慘遭當地地接丟包的其中一團，感謝「阿孝」在他們受困飯店很無助的時候，用最快的速度且合理的價格派遣一輛遊覽車來接整團22名旅客及1名領隊到放心的地方。

阿孝也在臉書發文表示，這幾天富國島出現了問題，肯定很多人都知道這件事，事件發生以來共有100多位客戶打電話給他，很遺憾這樣的事情發生在富國島。他真誠地希望幫助聯繫到他的遊客。希望每個人都安全並在富國島擁有美好的回憶。