向全國清潔隊員致敬 環境部致贈白米表達感謝

歲末年終，家家戶戶喜氣洋洋迎接龍年春節，為向全國3萬5000多名默默守護環境整潔的幕後英雄致敬，環境部贈送白米予全國清潔隊隊員以表達慰問及感謝。春節期間是全國清潔隊隊員最忙碌的時刻，配合全國民眾的年終大掃除，清潔隊員在這段時間必須負擔更多的垃圾及家具等大型廢棄物清運工作，春節結束前更是提早進入工作崗位，肩負清理年節期間累積大量垃圾的重要使命。

環境部表示，隊員們為維護全國大街小巷的市容環境整潔的辛勞付出和奉獻；農曆春節民眾年終大掃除及除舊布新，排出了較平常多的垃圾及家具等大型廢棄物，清潔隊員常需工作到深夜，甚至連除夕都還需加班，直到垃圾清理完畢，才可以回家與家人團圓，可能因此錯過了年夜飯的時間。

環境部說，清潔隊員也在春節結束前就提前上班，清理年節期間累積的大量垃圾，就是希望讓全國民眾於上班日的第一天，就擁有整潔的市容環境，清潔隊員功不可沒。

環境部表示，清潔隊員是第一線推動環境整潔工作的重要推手，身處髒亂環境執勤，投入汗水和辛勞，協助民眾垃圾清運、收集廚餘、清掃街道、水溝到登革熱防疫清消工作，不分晝夜地為民眾提供環境清潔服務，讓民眾享有乾淨美好的生活環境。