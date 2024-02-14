羊咩咩「粉紅眼」體重減輕泌乳下降 是這種病菌在作怪

農業部獸醫研究所表示，飼養場的羊隻，若出現眼睛結膜充血發紅、眼分泌物增加等俗稱「粉紅眼」的症狀時，千萬不要輕忽，可能是具高傳染力的黴漿菌作祟。

農業部獸醫研究所表示，造成羊隻結膜炎的病原很多，其中一種常見病原是黴漿菌（Mycoplasma conjunctivae），因具有高度傳染性，而被稱為「傳染性角膜結膜炎」，該病原可潛伏於健康羊隻結膜，當有其他誘因如粉塵、異物或傷口等刺激而誘發疾病，濕熱環境會提高發病率。

獸醫所說，遭到感染的羊隻會因視力受損、疼痛等原因影響食慾，導致體重以及產乳量下降，造成養殖戶收益受損，不可不慎。飼養現場若有疑似病例，可使用棉棒拭子採樣病羊眼睛的分泌物、或輕沾結膜，透過地方動物防治單位檢送獸醫所，進行包含黴漿菌病原等細菌性病原檢測，若能釐清病原將有助於病羊後續治療及疾病控制。除可阻斷病原傳播，更容易對症下藥促進動物健康。

因此，獸醫所提醒，這款動物疾病主要透過直接接觸傳染，因此隔離病羊能有效阻斷傳播，此外，建議加強環境清潔及消毒，降低病原場內傳播機會；治療方面，病羊可使用對黴漿菌有效的含抗生素眼藥水、藥膏或是針劑治療，但必需留意停藥期，以維護肉品及乳品安全。