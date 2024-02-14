快訊

馬斯克相信普亭「絕對不會」輸掉俄烏戰 反對援助烏以台法案

徵護理師一年多無人應徵 基層醫曝原來她們都去了這裡

影／台北驚見開車戴Vision Pro 等紅綠燈疑在「空氣操作」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羊咩咩「粉紅眼」體重減輕泌乳下降 是這種病菌在作怪

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農業部獸醫研究所表示，飼養場的羊隻，若出現眼睛結膜充血發紅、眼分泌物增加等俗稱「粉紅眼」的症狀時，千萬不要輕忽，可能是具高傳染力的黴漿菌作祟。本報資料照片
農業部獸醫研究所表示，飼養場的羊隻，若出現眼睛結膜充血發紅、眼分泌物增加等俗稱「粉紅眼」的症狀時，千萬不要輕忽，可能是具高傳染力的黴漿菌作祟。本報資料照片

農業部獸醫研究所表示，飼養場的羊隻，若出現眼睛結膜充血發紅、眼分泌物增加等俗稱「粉紅眼」的症狀時，千萬不要輕忽，可能是具高傳染力的黴漿菌作祟。

農業部獸醫研究所表示，造成羊隻結膜炎的病原很多，其中一種常見病原是黴漿菌（Mycoplasma conjunctivae），因具有高度傳染性，而被稱為「傳染性角膜結膜炎」，該病原可潛伏於健康羊隻結膜，當有其他誘因如粉塵、異物或傷口等刺激而誘發疾病，濕熱環境會提高發病率。

獸醫所說，遭到感染的羊隻會因視力受損、疼痛等原因影響食慾，導致體重以及產乳量下降，造成養殖戶收益受損，不可不慎。飼養現場若有疑似病例，可使用棉棒拭子採樣病羊眼睛的分泌物、或輕沾結膜，透過地方動物防治單位檢送獸醫所，進行包含黴漿菌病原等細菌性病原檢測，若能釐清病原將有助於病羊後續治療及疾病控制。除可阻斷病原傳播，更容易對症下藥促進動物健康。

因此，獸醫所提醒，這款動物疾病主要透過直接接觸傳染，因此隔離病羊能有效阻斷傳播，此外，建議加強環境清潔及消毒，降低病原場內傳播機會；治療方面，病羊可使用對黴漿菌有效的含抗生素眼藥水、藥膏或是針劑治療，但必需留意停藥期，以維護肉品及乳品安全。

獸醫 農業部 黴漿菌

延伸閱讀

狗生首次看獸醫！無辜汪遭醫生「突襲爆菊」餘悸猶存 飼主嘆：整天都這個表情

她流感肺炎住院驗出黴漿菌竟「大白肺」 蘇一峰：免疫天擇開始了

追查瘦肉精…農業部公布最新檢驗結果 累計633件樣本皆未檢出

浪貓「肚子拖1袋巨球」快生了！獸醫半夜緊急接生 一照超音波氣到當場吐血

相關新聞

徵護理師一年多無人應徵 基層醫曝原來她們都去了這裡

醫療機構護理師人力嚴重短缺，今年一月起，衛福部依不同醫院層級，給予護理師不同的夜班獎勵，期盼留住及吸引更多護理師投入服務...

基層診所兒童醫療量能與護理師不足 衛福部撥7.8億強化

基層診所兒童醫療量能與護理人力往往不足，衛福部健保會通過「強化未滿4歲兒童之基層專科醫師照護」及「因應基層護理人力需求，...

年假結束！國道北返這些路段恐塞 南部及國5建議上午9時前出發

農曆春節今天收假，多數民眾明天要上班了。高公局預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍...

明天開工！今明晴暖早晚冷 吳德榮：周五北台高溫降10度

春節年假到今天，明天開工。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明兩天白天晴暖但...

羊咩咩「粉紅眼」體重減輕泌乳下降 是這種病菌在作怪

農業部獸醫研究所表示，飼養場的羊隻，若出現眼睛結膜充血發紅、眼分泌物增加等俗稱「粉紅眼」的症狀時，千萬不要輕忽，可能是具...

今凌晨國道交通量湧平日3.5倍 上午3路段將湧收假車潮

今天為春節連續假期初五，預計國道將出現收假車潮。高速公路局表示，今日凌晨0至5點交通量為13.7百萬車公里，為平日年平均...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。